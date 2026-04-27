Игроки могут оформить возврат средств за косметику, связанную с артистом D4vd, после новостей о его уголовном деле

По данным компании, с 28 апреля игроки смогут оформить самостоятельный возврат средств без обращения в службу поддержки. Пользователи, подавшие заявки ранее, также получат компенсации в ближайшее время.

Информация появилась после публикации одного из игроков на Reddit 25 апреля 2026 года. Он показал письмо от поддержки, в котором сообщалось о рассмотрении запроса, отправленного еще в сентябре 2025 года. Срок ожидания составил более шести месяцев.

Источник: Epic Games

Решение связано с ситуацией вокруг D4vd. Артист ранее оказался фигурантом расследования по делу об убийстве. Позднее ему предъявили обвинение. Сам он отрицает причастность. После этого часть игроков заявила, что не хочет использовать предметы, связанные с исполнителем.

Музыкальный контент играет заметную роль в Fortnite. В игре регулярно появляются эмоции, треки и события с участием артистов. В 2024 году прошел тематический турнир D4vd Cup, где можно было получить эмоцию с песней Feel It, а треки исполнителя доступны и сейчас.

На данный момент не уточняется, планирует ли Epic Games полностью удалить этот контент. Игрокам предложили самостоятельно решить, оставлять ли предметы в своих коллекциях.