Компания Google ведёт переговоры с производителем чипов Marvell Technology о разработке новых компонентов. Целью проекта называют повышение эффективности работы моделей искусственного интеллекта

Как сообщает ресурс The Information со ссылкой на информированные источники, планируется разработка блока обработки памяти (MPU) для ускорения передачи данных в тензорных процессорах Google (TPU) и нового поколения TPU для запуска ИИ-моделей. Такие решения предназначены для более эффективного запуска моделей искусственного интеллекта в поисковых сервисах и облаке.

Компании планируют завершить разработку блока обработки памяти в следующем году перед началом тестового производства, укрепляя позиции Google на рынке ИИ-решений.

Google активно развивает собственные тензорные процессоры как альтернативу графическим процессорам Nvidia, которые доминируют на рынке. Продажи TPU стали важным фактором роста доходов облачного подразделения компании.

Пресс службы Google и Marvell пока не предоставили официальных комментариев касательно деталей сделки.