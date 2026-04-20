Как сообщает ресурс The Information со ссылкой на информированные источники, планируется разработка блока обработки памяти (MPU) для ускорения передачи данных в тензорных процессорах Google (TPU) и нового поколения TPU для запуска ИИ-моделей. Такие решения предназначены для более эффективного запуска моделей искусственного интеллекта в поисковых сервисах и облаке.
Компании планируют завершить разработку блока обработки памяти в следующем году перед началом тестового производства, укрепляя позиции Google на рынке ИИ-решений.
Google активно развивает собственные тензорные процессоры как альтернативу графическим процессорам Nvidia, которые доминируют на рынке. Продажи TPU стали важным фактором роста доходов облачного подразделения компании.
Пресс службы Google и Marvell пока не предоставили официальных комментариев касательно деталей сделки.