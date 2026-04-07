Американская компания представила программу для транскрипции речи, которая работает без подписки и не требует постоянного подключения к интернету. В ней есть функция автоматического улучшения речи и удаления слов-паразитов

По сообщению пресс-службы компании программа распространяется бесплатно и не содержит ограничений по использованию. Главная особенность продукта заключается в том, что он работает полностью в автономном режиме. Пользователям не нужен постоянный доступ к сети для распознавания речи. Обработка производится непосредственно на устройстве.

Приложение способно распознавать речь в реальном времени. После завершения записи система автоматически удаляет слова-паразиты, в том числе междометия вроде «э-э» и «ну» и улучшает качество полученного текста.

На текущий момент Google AI Edge Eloquent доступно исключительно для устройств на базе iOS. Владельцы смартфонов и планшетов Apple могут загрузить приложение из магазина App Store. Пользователи Android и компьютеров macOS пока не могут воспользоваться продуктом.

Компания планирует расширить географию доступности. В ближайшее время разработчики обещают выпустить версии для операционных систем Android и macOS. Точные сроки релиза представители Google не назвали.