Стартовая библиотека включает игры по мотивам популярных детских шоу. Среди них проекты на основе «Свинки Пеппы» и «Улицы Сезам». Все игры входят в стандартную подписку Netflix и не содержат рекламы или встроенных покупок

Запуск Playground стал частью пересмотренной игровой стратегии Netflix. Джон Дердериан (John Derdarian), вице-президент по детскому и семейному контенту, заявил, что компания создает безопасную и удобную площадку, объединяющую обучение и игровые процессы, и делает ставку на безопасный контент для младшей аудитории, как на основное направление развития.

Несмотря на то, что игры появились на сервисе еще в 2021 году, этот сегмент пока не принес значительных доходов. В результате компания решила сместить фокус с инди-проектов и сложных разработок вроде MMO Spirit Crossing от Spry Fox на семейные развлечения. Параллельно компания продолжает исследовать технологии облачного гейминга, позволяющие запускать игры на экранах телевизоров. В планах находится релиз симулятора футбола, приуроченный к спортивным событиям мирового масштаба.

На первом этапе приложение стало доступно жителям США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Филиппин. Представители компании уточнили, что с двадцать восьмого апреля Netflix Playground будет запущен на глобальном уровне.