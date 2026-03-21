Американская фирма Intoxalock, занимающая лидирующие позиции на рынке систем безопасности для водителей, стала жертвой кибератаки 14 марта 2026 года. Информация об инциденте появилась на официальном веб-ресурсе организации и была подтверждена изданию TechCrunch представительницей компании Рэйчел Ларсон. По ее словам, руководство приняло решение временно приостановить работу ряда систем в превентивных целях для защиты инфраструктуры.
Основная проблема заключается в специфике устройств, которые встраивают в замок зажигания. Алкотестеры (ignition interlock devices) требуют выдоха перед каждым запуском двигателя и периодической калибровки (30–120 дней в зависимости от штата) через серверы компании. Хакерская атака вывела из строя оборудование, отвечающее за эти настройки.
Из-за этого тысячи клиентов столкнулись с полной блокировкой функциональности устройств. На интернет-форуме Reddit появились многочисленные свидетельства автовладельцев, которые не могут завести свои машины. Сообщения о проблемах поступают со всей территории страны. Местные телекомпании сообщают, что некоторые водители не могут даже открыть двери своих автомобилей.
В Бостоне телеканал WCVB 5 взял интервью у сотрудников автомастерской в Мидлборо. На их стоянке всю неделю простаивают машины, ожидающие калибровки. По данным новостных сводок, трудности испытывают водители от Нью-Йорка до Миннесоты. Возможность немедленно откалибровать оборудование и вернуть мобильность отсутствует.
Представители Intoxalock отказались уточнять детали инцидента. Компания не сообщает, была ли это атака с использованием программ-вымогателей, произошла ли утечка конфиденциальных данных и поступали ли требования выкупа. Сроки полного восстановления систем пока не называются.