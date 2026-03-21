Inthenews
В США кибератака на производителя алкотестеров Intoxalock парализовала работу тысяч автомобилей
После атаки тысячи автомобилей оказались заблокированы. Водители не могут пройти калибровку алкотестеров

Американская фирма Intoxalock, занимающая лидирующие позиции на рынке систем безопасности для водителей, стала жертвой кибератаки 14 марта 2026 года. Информация об инциденте появилась на официальном веб-ресурсе организации и была подтверждена изданию TechCrunch представительницей компании Рэйчел Ларсон. По ее словам, руководство приняло решение временно приостановить работу ряда систем в превентивных целях для защиты инфраструктуры.

Основная проблема заключается в специфике устройств, которые встраивают в замок зажигания. Алкотестеры (ignition interlock devices) требуют выдоха перед каждым запуском двигателя и периодической калибровки (30–120 дней в зависимости от штата) через серверы компании.  Хакерская атака вывела из строя оборудование, отвечающее за эти настройки.

                                                                       Изображение - ChatGPT

Из-за этого тысячи клиентов столкнулись с полной блокировкой функциональности устройств. На интернет-форуме Reddit появились многочисленные свидетельства автовладельцев, которые не могут завести свои машины. Сообщения о проблемах поступают со всей территории страны. Местные телекомпании сообщают, что некоторые водители не могут даже открыть двери своих автомобилей.

В Бостоне телеканал WCVB 5 взял интервью у сотрудников автомастерской в Мидлборо. На их стоянке всю неделю простаивают машины, ожидающие калибровки. По данным новостных сводок, трудности испытывают водители от Нью-Йорка до Миннесоты. Возможность немедленно откалибровать оборудование и вернуть мобильность отсутствует.

Представители Intoxalock отказались уточнять детали инцидента. Компания не сообщает, была ли это атака с использованием программ-вымогателей, произошла ли утечка конфиденциальных данных и поступали ли требования выкупа. Сроки полного восстановления систем пока не называются.

#сша #кибератака #алкотестер #intoxalock #парализовала работу тысяч автомобилей
Источник: techcrunch.com
