Inthenews
Налоговые органы ФРГ ужесточают контроль за криптоинвесторами согласно новым правилам ЕС
Налоговые органы ФРГ с 2026 года получают автоматический доступ к отчетной информации о транзакциях граждан на криптоплощадках в рамках ужесточения борьбы с уклонением от уплаты налогов

Власти Германии перешли к активной фазе контроля над криптовалютным рынком. С начала текущего года в стране вступили в силу новые правила, обязывающие криптоплатформы передавать фискальным органам детальную информацию об операциях пользователей. Это стало возможным после того, как Германия закрепила в законе новые правила ЕС по прозрачности криптосделок (директива DAC8).

Теперь криптовалютные площадки обязаны собирать и передавать в налоговую информацию о пользователях. Это правило распространяется на операторов, обслуживающих клиентов из Германии и государств участников блока. В зону внимания попали такие биржи, как Bitpanda, Binance, Coinbase и Kraken. 

Может быть интересно

Для частных инвесторов в Германии криптовалюта считается прочим активом, и сделки с ней облагаются по правилам частных сделок купли‑продажи. Прибыль освобождается от налога, если монеты хранились более одного года. Кроме того, суммарная годовая прибыль от таких частных сделок (включая криптовалюту), не превышающая 1000 евро, не облагается налогом.

                                                                     Изображение - ChatGPT

Для дохода от стейкинга, майнинга или кредитования действует более низкий необлагаемый порог — 256 евро в год. Если такой совокупный доход превышает этот лимит, налог взимается со всей суммы по прогрессивной шкале подоходного налога (вплоть до 45% в зависимости от общего дохода). Дополнительно на начисленный налог может распространяться солидарный сбор 5,5%, который взимается при достаточно высоком уровне дохода (порядка 20 тысяч евро и выше для одного налогоплательщика).

Немецкое законодательство позволяет инвесторам уменьшить налоговую нагрузку. Убытки, полученные от операций с цифровыми активами, можно официально зачесть в счет прибыли от других частных сделок по продаже имущества. Подать декларацию за 2025 год немецкие инвесторы обязаны до конца июля 2026 года.

#германия #директива dac8 #контроль за криптоинвесторами
Источник: cryptopolitan.com
Популярные новости

Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
1
Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
2
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
4
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
22
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
21
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
2
В MxBenchmarkPC сравнили RTX 3080 10 ГБ и RTX 5070 в паре с Core i7-14700F в популярных играх
+
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
14
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
2
WSJ: Китайская компания ByteDance получила доступ к передовым ИИ-чипам NVIDIA B200
+
ViewSonic выпускает игровой монитор XC27G66-2K с 27-дюймовой IPS-панелью QHD и частотой до 340 Гц
+
Аналитическая компания Counterpoint Research не видит сценариев для падения цен на память
+
На YouTube-канале NJ Tech сравнили быстродействие RTX 2070 Super с двумя версиями драйверов
+
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
Новые данные ученых ставят под угрозу планы колонизации Марса из-за пониженной гравитации
1
Nvidia сообщает о 10 000-кратном превосходстве современных видеокарт над Pascal в трассировке пути
1
Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
+
В Сети распространяются видео со спящими за рулем водителями Tesla на трассах
+
Nvidia прогнозирует миллионный рост производительности трассировки в будущих GPU
2

Популярные статьи

«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
10
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
10
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
10:28
на торрентах в 4к лежит
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Shatun29
10:25
Термопаста неплохая, НО недостаток перекрывает все достоинства, за год теряет свойства(подсыхает) и разница градусов в 5 становится с изначальным.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
AlexeyBnd
10:09
ЗАморачиваться стоит там где будет толк. Вариант - во времена когда пошло пятое шестое поколение Коре от ИНтел на рынке из Китая начали появляться мутанты на сокета 1150. Там был ноутбучный кристалл с...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
AlexeyBnd
10:03
Вариант 2. Когда радиатор обработана плохо. Здесь будет незначительное влияние термоинтерфейса, т.к. "воздуха" между поверхностями больше. Вариант 3. Когда кристалл ЦПУ/ГПУ закрыт теплораспределител...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
AlexeyBnd
10:03
О как наминусовали любители менять пасту раз в месяц!!! Расшифрую свою мысль... Каково назначение термоинтерфейсов? Из-за неидеальности обработки сопрягаемых поверхностей образуются пустоты между пове...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Ilikethat
09:43
Возьмите любого, кто долгое время сидит на одной игре. Его всё устраивает, и пробовать другое просто нет желания.🤷 Ну а реалистичная графика, вызывает вау эффект только первые 10-15 минут. Потом прив...
Игроков в Minecraft и Roblox мало привлекает гиперреалистичная графика AAA-игр
Евгений Васютин
09:36
вопрос идет не про технологии АМД, а про ИИ от майков, который будет активно использоваться в новом директе
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
ark-bak
09:18
Сказочный дол....еб.
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Димасик
09:08
Уже 100500 раз эту статью поперепечатали и здесь и на других ресурсах! Капец какая новость! Других просто нет!)
Сбой цены на Newegg позволил купить компьютерные комплектующие за $86 вместо $1000
El Grechko
09:06
Васюта, на протоне работает даже dlss, работал даже тогда, когда нвидия на разработку под линукс забивали болт. А если что-то из новомодных фишек из графического стека не пашет, то обычно от отсутстви...
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
