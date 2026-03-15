Налоговые органы ФРГ с 2026 года получают автоматический доступ к отчетной информации о транзакциях граждан на криптоплощадках в рамках ужесточения борьбы с уклонением от уплаты налогов

Власти Германии перешли к активной фазе контроля над криптовалютным рынком. С начала текущего года в стране вступили в силу новые правила, обязывающие криптоплатформы передавать фискальным органам детальную информацию об операциях пользователей. Это стало возможным после того, как Германия закрепила в законе новые правила ЕС по прозрачности криптосделок (директива DAC8).

Теперь криптовалютные площадки обязаны собирать и передавать в налоговую информацию о пользователях. Это правило распространяется на операторов, обслуживающих клиентов из Германии и государств участников блока. В зону внимания попали такие биржи, как Bitpanda, Binance, Coinbase и Kraken.

Для частных инвесторов в Германии криптовалюта считается прочим активом, и сделки с ней облагаются по правилам частных сделок купли‑продажи. Прибыль освобождается от налога, если монеты хранились более одного года. Кроме того, суммарная годовая прибыль от таких частных сделок (включая криптовалюту), не превышающая 1000 евро, не облагается налогом.

Для дохода от стейкинга, майнинга или кредитования действует более низкий необлагаемый порог — 256 евро в год. Если такой совокупный доход превышает этот лимит, налог взимается со всей суммы по прогрессивной шкале подоходного налога (вплоть до 45% в зависимости от общего дохода). Дополнительно на начисленный налог может распространяться солидарный сбор 5,5%, который взимается при достаточно высоком уровне дохода (порядка 20 тысяч евро и выше для одного налогоплательщика).

Немецкое законодательство позволяет инвесторам уменьшить налоговую нагрузку. Убытки, полученные от операций с цифровыми активами, можно официально зачесть в счет прибыли от других частных сделок по продаже имущества. Подать декларацию за 2025 год немецкие инвесторы обязаны до конца июля 2026 года.