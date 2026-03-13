Аналитики выяснили, что отток подписчиков в сервисах на базе искусственного интеллекта заметно выше, чем в классических приложениях, несмотря на высокие показатели первоначальных продаж

Согласно отчету американской аналитической платформы RevenueCat, выяснилось, что удержать пользователя на долгий срок разработчикам ИИ‑приложений удается гораздо хуже, чем разработчикам традиционных приложений. Эти выводы сделаны на основе анализа более миллиарда транзакций свыше 75 тысяч разработчиков, чей совокупный годовой доход превышает 11 миллиардов долларов.

Парадоксальным образом отчет демонстрирует, что по финансовым и маркетинговым показателям AI‑приложения значительно опережают традиционные сервисы. Такие приложения конвертируют бесплатных пользователей в платящих, на 52 процента эффективнее конкурентов: средний коэффициент конверсии здесь составляет 8,5 процента против 5,6 процента у обычного софта. Доход с одной установки у нейросетевых сервисов также выше примерно на 20 процентов.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

На старте использования, финансовые метрики ИИ‑приложений выглядят крайне привлекательно. В среднем, ежемесячная выручка с одного платящего пользователя у них на 39 процентов выше, чем у конкурентов. Однако из‑за высокой доли отмены подписок и возврата средств, которые у ИИ‑сервисов на 20 процентов превышают среднерыночные значения, часть этих преимуществ быстро исчезает.

Аналитики связывают сложности с удержанием клиентов, со стремительным развитием самих технологий. Пользователи привыкли к постоянному появлению новых моделей и функций, поэтому они склонны переключаться между сервисами в поисках самого современного инструмента, не задерживаясь надолго в одном приложении.