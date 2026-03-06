Торговая криптоплощадка интегрировала в приложение функцию Orbit, которая связывает обсуждения рынков с реальными сделками

Криптовалютная биржа OKX 5 марта объявила о запуске социальной платформы Orbit в своем торговом приложении. Функция позволяет пользователям делиться идеями по торговле, проводить трансляции и создавать группы. Все публикации напрямую привязаны к активам через специальные теги (cashtags) вроде $BTC или $ETH.

Площадка призвана решить проблему доверия в онлайн‑сообществах трейдеров, где влиятельные участники часто делятся скриншотами успешных сделок, но их данные сложно проверить.

В Orbit пользователи могут переключаться между разделами «публикации» и «результаты работы», где отображаются актуальные торговые показатели. Участники не могут редактировать или удалять отображаемые сведения, так как они формируются автоматически на основе биржевых данных.

Изображение - ChatGPT

Информация обновляется в режиме реального времени, ее можно сортировать по временным интервалам от 7 дней до одного года. Трейдер может самостоятельно решить, показывать другим свою статистику или нет.

Кроме того, биржа вводит систему вознаграждений для создателей контента. Она частично зависит от активности и вовлеченности подписчиков.

Запуск Orbit вписывается в тенденцию платформ к объединению соцсетей и трейдинга.