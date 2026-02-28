Централизованные площадки фиксируют устойчивое снижение торговой активности с октября 2025 года

По данным CoinMarketCap, в феврале 2026 года дневной объем спотовых торгов на CEX составил около $111 млрд, что существенно меньше максимума в $518 млрд, достигнутого в октябре 2025 года.

Крупнейшая криптобиржа Binance удерживает около 20 процентов от общего объема, и этот показатель заметно уступает прежнему доминированию на рынке, когда доля платформы достигала 38–41 процента.

Примерно 68 процентов активности перераспределились между менее известными площадками, а оставшиеся 12 процентов поделили между собой OKX, Bybit, Gate.io и Upbit. В результате совокупная доля топ-5 централизованных бирж, по оценкам аналитиков, сократилась до 32 процентов против более чем 50 процентов ранее.

Одним из ключевых факторов ослабления спотового рынка стало заметное снижение интереса к альткоинам. Их доля в торгах на Binance упала ниже 40 процентов с пиковых 60 процентов.

Индекс сезона альткоинов опустился до 35 пунктов, что сигнализирует о возврате интереса к биткоину как к наиболее ликвидному и устойчивому активу на рынке.

Рост предложения стейблкоинов также не привел к оживлению спотовой активности: часть ликвидности из DeFi перетекла в сегмент кредитования и других форм доходности, минуя традиционные спотовые торги.