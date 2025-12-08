Издание сообщает, что дальность полёта новой ракеты класса "воздух-воздух" составит рекордные 500 км

Визит Владимира Путина в Индию в декабре подтвердил, что два государства продолжают активное военно-техническое сотрудничество. Одним из ключевых обсуждаемых проектов стала новая ракета класса «воздух-воздух» с большой дальностью полёта.

Предполагается, что эта ракета сможет поражать цели на расстоянии до 500 километров. Её разработкой, скорее всего, займётся совместное российско-индийское предприятие «БраМос», уже имеющее успешный опыт создания ракетных комплексов.

Зарубежное издание Military Watch сообщает, что главной причиной для этого проекта стал прогресс китайских ВВС. Китайские истребители, такие как J-16, уже давно оснащены современными ракетами, а их самая новая ракета PL-17, по оценкам экспертов, имеет похожую дальность — около 500 км. Это даёт значительное тактическое преимущество, позволяя атаковать противника издалека.

Основу индийских военно-воздушных сил до сих пор составляют наши истребители Су-30МКИ, чьё текущее вооружение не всегда позволяет на равных конкурировать с этими новыми системами. Поэтому Индия заинтересована в создании собственного оружия сопоставимой дальности, чтобы поддержать свою обороноспособность.

Технические основы: опора на российский опыт

Россия обладает серьёзным опытом в создании ракет большой дальности. Фактическим эталоном здесь является российская ракета Р-37М. Её характеристики хорошо известны: дальность до 400 км, высокая скорость и мощная боевая часть. Эта ракета уже применялась в реальных конфликтах и доказала свою эффективность.

Кроме того, издание сообщает, что Россия ведёт работу над более новой и компактной ракетой (условное название «Изделие 810»), которая предназначена для перспективных истребителей. Новая индийско-российская ракета, вероятно, будет использовать наработки и технологии именно из этих российских программ, что ускорит её создание.

Более широкие рамки сотрудничества

Сотрудничество в области вооружений — это только часть отношений между Индией и Россией. В 2025 году стороны уделили много внимания развитию экономических и транспортных связей. Речь идёт о развитии новых маршрутов, таких как морской коридор Ченнаи-Владивосток и сухопутный транспортный маршрут через Иран. Эти пути могут сделать торговлю между странами более быстрой и независимой от внешних факторов.

Геополитический баланс

Углубляя партнёрство с Россией, Индия продолжает проводить независимую внешнюю политику. Она поддерживает важные отношения с США и Японией, участвуя, например, в диалоге по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество с Москвой в сфере обороны и энергетики остаётся для Дели практическим вопросом национальной безопасности и экономической выгоды.

Если проект будет реализован, перед инженерами встанет сложная задача по интеграции новой ракеты в системы индийских истребителей Су-30МКИ. Это потребует времени и совместных усилий. Однако в результате индийские ВВС могут получить возможность поражать важные цели потенциального противника, такие как самолеты-разведчики или танкеры, на расстоянии, которое раньше для них было недоступно.

Проект демонстрирует, что, несмотря на изменения в мире, практическое военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией сохраняет свою актуальность и продолжает развиваться, адаптируясь к новым условиям.