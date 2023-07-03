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Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году

Что делать, если бюджет ограничен, а нужно купить телефон? Сгодится ли старый флагман в 2023 году? Обзор на Apple iPhone 7 Plus.
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Оглавление

  • Вступление
  • Технические характеристики
  • Состояние телефона
  • Эргономика
  • Быстродействие
  • Камера
  • Аккумулятор
  • Заключение, актуальность

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Вступление

На дворе настало лето 2023 года, лето хорошее, теплое и относительно спокойное. Наши соотечественники, несмотря на весь накал страстей в социально-политическом поле, занялись житейскими проблемами – сад/огород, отпуск, поездки к родственникам, подготовка детей к школе и саней к зиме. В том числе и автор этих строк, столкнулся с необходимостью приобрести другой телефон. Бюджет был строг – 8000 рублей и ни копейкой больше.

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Обменял бумагу на металлНужен был универсальный девайс, взамен утраченного – с приличным аккумулятором, адекватным быстродействием, приемлемой камерой и качественным дисплеем. Планируемый сценарий использования предполагал серфинг, просмотр ютуба и соцсетей, общение в мессенджерах, проверку почты и изредка игры и фото. На момент написания – 8000 рублей, составляют чуть больше 85$, а как подсказывал опыт прошлого, новый смартфон за плюс-минус 100 долларов звезд с неба не хватает, ему, обычно, вообще ничего не хватает. Проанализировав 100 предложений от всем известного магазина в диапазоне от 6000 до 8000 рублей, был сделан вывод, что стоит обратиться к рынку бу, т.к. типичное разрешение дисплея в этом сегменте 1440х720 и 1600х720 при типичной диагонали 6.5-6.8, категорически не устраивало. Затратив несколько часов на анализ так же всем известной доски объявлений, появилась мысль рассмотреть к покупке бу iPhone, ну а что? Да, далеко не новый, да, нет оплаты картой, но при этом, даже на сегодняшний день характеристики дисплея и камеры внушают оптимизм. Вот и проверим, насколько старый айфон актуален в наше время. Встречайте – iPhone 7 Plus 64Gb Rose Gold за 7000 рублей, бу!

Технические характеристики

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iPhone 7 Plus появился на рынке всего шесть лет назад, и являлся топовой модификацией iPhone 7.

Так должен был выглядеть iPhone 7 Plus

Основные отличия от базовой модели заключались в увеличении дисплея, соответственно пропорционально и размеров аппарата, так же была добавлена оперативная память (3 Гб в iPhone 7 Plus, против 2 Гб iPhone 7) и основная фишка – двойная камера с портретной съемкой. С подсказки гугла выяснил, что это первый телефон использующий два модуля основной камеры. Основная камера получила название iSight, телефотообъектив и разрешение 12 МП, есть режим портретной съемки, а так же возможность снимать 4К видео. В качестве фронталки выступает 7 МП модуль. Встроенный аккумулятор имеет емкость 2900 мАч, что достаточно скоромно. В роли процессора выступил 4х-ядерный Apple A10 Fusion c частотой 2.34 ГГц изготовленный по технологии 16 нм и дополненный шестью графическими ядрами - исходя из его характеристик, можно предположить, что приемлемый уровень производительности он обеспечивает и сегодня. Диагональ дисплея составила 5,5 дюйма с разрешением 1920х1080. Разъем для наушников, впервые в истории телефоностроения отсутствовал. Для проводного подключения наушников предлагалось использовать разъем для зарядки и передачи данных – Lighting, для этого в комплекте с телефоном заботливо шел переходник Lighting -> Jack 3.5, который в моей комплектации не был обнаружен. Все это было запаковано в корпус из алюминия, а общая масса составляла 188 г. при габаритах 138,3х67,1х7,1. Дизайн iPhone 7 Plus являлся точной копией дизайна iPhone 7, за исключением объединенного горизонтального модуля камеры у первого. Концептуально, это был переработанный дизайн iPhone 6\6S, и что интересно, в дальнейшем эта же концепция применялась в iPhone 8\8 Plus. В конечном счете, дизайн iPhone 8 дожил на производстве до наших дней и его современную итерацию, без каких либо изменений кроме палитры корпусов, мы видим сегодня в наших магазинах под названием iPhone SE 2022 по цене от 39990 рублей. И да, iPhone 7 Plus является самой пожилой моделью Apple поддерживающей самые последние обновления iOS.

Состояние

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“Почему розовый афон, ты же мужик?” - спросил меня мой двоюродный брат когда увидел сей девайс в моих руках.

А получилось так

 Потому что цена, Карл, 7000 рублей, а тут уж цвет, извини, выбирать не приходится. Во время поисков основным, критерием выбора для бу iPhone были цена и максимально хорошее состояние, по возможности отсутствие ремонтов.

И так

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Кто искал не битую машину до 100К, тот поймет. Но вернемся к смартфону, он был 18ый по счету, который диагностировали ребята в сервисе, недалеко от дома, и я в первый раз услышал вердикт, что в телефоне ничего не меняли, кроме аккумулятора. По сравнению с другими предложениями, состояние так же было шикарное – на дисплее ни единой царапины, на корпусе практически отсутствовали повреждения, за исключением пары точек на металле в районе разъема зарядки. Из комплекта была только неоригинальная зарядка и неоригинальный кабель. Меня это вполне устраивало. Качество сборки оказалось на высоте, никаких люфтов, все кнопки нажимаются очень уверенно и четко. Сделка была совершена.

Эргономика

Телефон оказался довольно большим и приятно тяжелым. Нет ощущения, что телефон выскользает из рук. Металлический корпус ощущается как единый монолит со стеклом. Ни смотря на небольшую диагональ, первое время пользоваться одной рукой было неудобно, при этом через сутки это прошло, сегодня его размер кажется вполне оптимальным. Да, это 2016 модельный год, рамки дисплея достаточно большие, на дисплейной панели, снизу и сверху достаточно много свободного бесполезного пространства, но сегодня это придает ему определенную уникальность. Сенсорная кнопка TouchID достаточна удобна в использовании, срабатывает отлично, отпечаток распознается с первого раза. Вибромотор очень сбалансированный, вибрация яркая и мощная, при этом нет паразитного пластикового резонанса, как в дешевых телефонах – все таки прем класс!

Цветопередача в темноте под прямым углом

Дисплей качественный, с широким диапазоном регулировки яркости, нормальным человеческим глазом пиксели разглядеть не возможно – это именно то, что было нужно. Углы обзора на высоте, вне зависимости от точки зрения, насыщенность цветов остается в норме, контраст находится на высоком уровне.

Цветопередача в темноте под углом ~ 45°

Качество динамиков, несмотря на возраст, так же на высоте – звук насыщенный, четкий и громкий. Модуль камеры на несколько миллиметров выступает из корпуса, при этом в месте перехода задней крышки в камеру отсутствуют острые углы и камера ни за что не цепляется, что хорошо сказывается на сохранности внешнего вида. Сама камера надежно защищена стеклом с сапфировым покрытием.

Никаких острых выступов у камеры

Телефон обладает встроенной защитой от воды и пыли, но эти тесты проведем после его замены на другой аппарат. По 10 бальной шкале за удобство использования телефон заслуживает твердую 7

Быстродействие

Пользоваться телефоном достаточно комфортно, на удивление отсутствуют микролаги и подвисания. Переключения между приложениями происходят быстро, без задержек. Интерфейс свапается плавно, без рывков. Просмотр видео не вызывает трудностей, так же как и легкий мобильный гейминг. Периодически играю на нем в PUBG Mobile – время загрузки составляет 25 секунд, геймплей плавный.

PUBG

В целом, каких либо серьезных нареканий по производительности телефон не вызывает.

AnTuTu Benchmark V9.16

В AnTuTu Benchmark было получено 282К балов, что соответствует результату современного Blackview BL5000 использующим процессор Dimenslty 700 и обладающего стоимостью около 20000 рублей.

Сравнение результатов с другими смартфонами

В целом, уровень производительности процессора Apple A10 Fusion на сегодня сопоставим с вышеупомянутым Dimenslty 700, а так же соответствует уровню Snapdragon 845, Snapdragon 720G, Snapdragon 730G, Helio G95, Hello G90T – новые смартфоны на данных процессорах стоят от 8000 до 25000 рублей, что является вполне хорошим результатом.

Камера

Как было упомянуто выше, это первый телефон оснащенный сдвоенным модулем камеры и первый телефон с настоящей портретной съемкой. Так же есть панорамный режим и режим с соотношением сторон 1 к 1, присутствует автоматический улучшайзер фото и оптический зум 2х. Запись видео возможно осуществлять в режиме 1080Р 60FPS и 4К 30FPS. Камера показывает хорошую детализацию при достаточном освещении. Залог качественных фотографий заключается в качественном освещении. В пасмурную погоду и при недостаточном освещении камера начинает заметно шумить. Селфи-камера со своей работой справляется удовлетворительно.

Примеры фото в пасмурную погоду в 6-00 утра:Камера получает уверенные 5 из 10 баллов

Цветы получают более высокую оценку, чем камера

Аккумулятор

В телефоне установлен классический литий-ионный аккумулятор, который маркетологи Apple именовали как Li-ion Polymer c достаточно удручающей емкостью 2900 мАч. Аккумулятор не новый, и к тому же неоригинальный, поэтому судить о реальной емкости достаточно сложно. Исходя из опыта использования, оказалось, что его возможностей вполне хватает для эксплуатации телефона в течение дня от одной зарядки. Разумеется речь не идет про игры, хотя в PUBG Mobile телефон смог продержаться практически 3 часа. Серфить интернет, посмотреть 30-40 минут видео и постоянно переписываться в мессенджерах это то, на что может рассчитывать владелец подобного телефона в течение дня.

Заключение. Актуальность

Сегодня телефон не является предметом роскоши или свидетельством статуса владельца, особенно если мы говорим про телефон за 100$ :) Вопрос актуальности той или иной модели для себя каждый определяет сам, в зависимости от планируемых сценариев эксплуатации. С поставленными мной задачами, телефон справляется отлично. iPhone 7 Plus комфортно и приятно использовать, даже по прошествии 6ти лет c момента выпуска он обладает хорошей функциональностью и производительностью. Аккумулятора хватает на день, камера выдает достойный результат при достаточном освещении, дизайн стал классическим и не потерял свой шарм. Из минусов могу отметить вес, шум на фото при плохом освещении и определенные проблемы с работой Apple Store. При этом качество исполнения и реализация мультимедийных функций нивелируют этот недостаток. По моему скромному мнению, сравнивать старый топовый айфон с современным недорогим телефоном аналогично противопоставлению старого Mercedes 2010 года с новой Lada Granta, цена одинаковая – около 1 млн рублей, ощущения разные. А чтобы выбрали вы?

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