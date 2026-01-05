Сайт Конференция
Обзор и тест мини камеры FLARX на гибком проводе

На этот раз в обзоре участвует не обычная камера, а для осмотра труднодоступных мест
6

В последнее время сложно кого-то удивить обычной цифровой камерой. Но сейчас мы имеем дело с камерой, способной работать в труднодоступных местах.

В качестве упаковки имеем классический блистер на картоне. Данная камера предназначена для подключения к смартфонам через Micro USB коннектор и использования в хозяйственно-бытовых целях. Рекомендуют использовать приложение Inskam для платформы Android. Операционная система iOS не поддерживается. Скажу сразу, это один из самых честных товаров, что я видел.

Так же указаны характеристики. Силу тока не измерял, но фокусное расстояние и разрешение соответствуют заявленному. Произведено в середине 2025 года. Так же расписаны правила эксплуатации, меры предосторожности, условия хранения, перевозки и реализации.                                

Аккуратно раскрываю блистер канцелярским ножом, разделяя пластик и картон. Обычно такую упаковку просто режут, Но зачем, когда можно сделать аккуратно, а потом использовать блистер для замешивания эпоксидной смолы, а картон — для подкладки под режущие инструменты.                        

Инструкция распечатана на маленьком клочке бумаги. Если честно, тут не помешал бы микроскоп для чтения такой инструкции. Не знаю зачем, но указали срок службы 2 года. Такие вещи по-хорошему должны служить не меньше 10 лет при аккуратном использовании.                                

Характеристики весьма скромные, как и цена на эту камеру FLARX. Но это хорошо, что не обманывают с характеристиками, в отличие от всяких там Fujifilm с 16 МП на коробке при 4 МП реальных.

Камера толщиной не сильно больше провода, на котором разместился корпус со встроенной кнопкой и регулятором яркости подсветки. Единственная проблема — это тип штекера Micro USB. У меня просто нет смартфонов, к которым можно подключить такой штекер, и возможно было бы при этом установить приложение для работы с этой камерой. Очень сомневаюсь, что получится найти рабочую программу для смартфона с Android 4.4. Хотя Android не настолько плох, как Linux в плане распространения софта, но всё же в основе Линукс вместо ядра, хоть и модифицированный.                                    

Корпус камеры изготовлен из алюминиевой трубки с резьбой на конце. Под защитным стеклом виден глазок и светодиодная подсветка из шести светодиодов. Конструкция неразборная.

                       

Среди насадок есть магнит и крюк. По идее, эту камеру можно использовать, чтобы достать какие-то вещи в труднодоступных местах. Где-то за тумбочкой вполне выйдет что-нибудь достать.

Так же в наличии есть зеркало, но оно какое-то мутное.

Так как у меня нет достаточно современного смартфона под рукой с Micro USB гнездом, было решено припаять нормальный USB штекер для подключения к ноутбуку. А что ещё мне делать? Протестировать ведь надо. Сначала паяю так, чтобы сохранить оригинальный штекер.

Камера вроде и работает, но не работает. Пошёл искать программу Inskam, но на сайте нет версий для Linux. Как это удивительно (нет). Впрочем, устройство и в среде Windows не заработало. В чём дело? Неужели я купил бракованную камеру?

Подключаю к смартфону через переходник USB Type-C.

Увы. Но на смартфоне программа не заработала. Кстати, проблему я в итоге решил, но это никак не повлияло на неработоспособность приложения в среде Android. А виной тому вечно несостоятельный Linux, судя по всему. Ну, не повезло мне с прошивкой смартфона.

Поискав по сусекам, я нашёл более серьёзный USB штекер. Исходный штекер Micro USB вообще убрал, ибо он мешал работе, как выяснилось в ходе экспериментов.

Подсветка не светит далеко, но это нормально, учитывая размеры. Фокусное расстояние в норме. Характеристики тоже в порядке.

Что насчёт труднодоступных мест? Смартфон в такую щель определённо не пролазит.

Однако дешёвая камера FLARX чувствует себя неплохо. Подвижность довольно ограниченная, но гораздо лучше, чем смотреть через щель обычным смартфоном.

Только зеркало какое-то мутное. Оно определённо бесполезно в реальном использовании.

Это довольно интересная камера, но найдётся ли ей реальное применение? Сомневаюсь.

Хотя она способна делать обычные фотографии, но камера смартфона сделает это дело лучше. Как микроскоп она тоже не очень хорошо работает. Китайский микроскоп за 10 у.е. сделает эту работу намного качественнее.

У меня получилось посмотреть, что происходит внутри радиатора системы охлаждения ноутбука. Это уже интересно.

Хотя не думаю, что от этого есть польза.

Для рассмотрения состояния гнёзд тоже не подходит. Фокусное расстояние не позволяет. Если только добавлять дополнительные линзы, тогда, может, что-то и выйдет из этого.

Зеркало выглядит неплохо, если фотографировать его в низком разрешении.

В использовании же от зеркала действительно мало пользы. Рассмотреть через зеркало что-то можно, но далеко не всегда и не при любых условиях.

Пока что я не могу найти применение. Однако меня радует тот факт, что у данной миниатюрной камеры FLARX заявленные характеристики соответствуют действительности. В данном случае товар соответствует заявленному, и это очень приятно. Может, характеристики и слабые, но без обмана и хитростей, как это часто бывает с другими брендами.

Даже именитые производители техники порой вводят в заблуждение потребителей насчет разрешения камер, нагло эксплуатируя всевозможные алгоритмы интерполяции, чтобы подтянуть до заявленного. Особенно в смартфонах. Но в этот раз я получил ровно то, что было заявлено.

И пусть я остался не полностью доволен товаром, можно было обойтись без зеркала в комплектации. Но в целом я остался доволен. Это тот случай, когда я могу проявить своё уважение бренду за честность. FLARX в данном случае не гнались за большими цифрами в маркетинговой погоне, а просто указали характеристики как есть. Моё почтение.

А применение уже найдётся по необходимости. Так одним потенциально полезным инструментом стало больше.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Комментарии

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
09:30
В недалёком будущем в польше так же обоснуется правительство украины в изгнании! Прецеденты были, так что это дело времени.
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
Евгений Васютин
09:09
вас не смещает, что "эксклюзивов на старте" у первого свитч - это порты с нинтендо вии ю?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dveroeb
08:39
Как ему не надоедает нести этот бред? То терминал ему подай, то не копируй образ в ram.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Garthar
08:31
О госпаде, не ужели на сайте есть реально авторский контент хоть как-то связанный с компами. А то кроме срача линуксоидов и политоты я уже забыл что тут бывает что-то другое
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Garthar
08:21
А если сходить на тот же РБК то там почему-то окажется что 0.6% это только за 4квартал. А в целом за год 1%. А вот если посмотреть на структурные данные по экспорту, то внезапно окажется что за послед...
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
222
08:11
лучше бы на трамвае ездили и не корчили из себя мажора
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
do66epman
08:10
разве что тебе.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
lighteon
08:01
BC-160 рассчитанная для облачного гейминга и поддерживаемая Linux - как вариант. Хотя тот же Indiana Jones The Great Circle на Линукс вполне играбелен на старших Polaris
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Eisbrecher
07:52
А подскажите, пожалуйста, что там из радеонов за 5 тысяч можно взять, чтобы играть в игры, которые не запускаются без тензорных ядер?
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Алексей Кузнецов
07:51
Медведева нужно было высадить с орешника на танкер. Ух он бы показал!
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
