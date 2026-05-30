Конгресс США закладывает основы для внедрения беспилотных грузовиков для перевозки грузов. Одновременно власти выделяют деньги на переквалификацию водителей, чьи рабочие места окажутся под угрозой сокращения.

Автономные грузовые перевозки постепенно переходят из стадии испытаний к формированию нормативной базы. Власти США готовят единые требования, которые определят условия работы таких транспортных средств на дорогах страны.

Изображение: Сarscoops

Конгресс США продвигает масштабный транспортный законопроект, рассчитанный на пять лет. В его состав вошли положения, связанные с эксплуатацией беспилотных коммерческих грузовиков.

Документ поручает Министерству транспорта разработать национальные стандарты безопасности для автономного грузового транспорта, который работает между штатами. Производители смогут выводить такие машины на маршруты только после подтверждения соответствия федеральным требованиям.

Законопроект затрагивает и удаленное управление транспортом. Люди, которые контролируют работу грузовиков на расстоянии, должны находиться на территории США. Это требование распространяется не только на операторов, но и на диспетчеров и удаленных помощников.

Отдельный раздел посвящен подготовке кадров. На программы развития трудовых ресурсов в 2027 финансовом году планируют направить $27,5 миллиона. Средства могут использовать для обучения водителей работе с автоматизированными системами вождения, их обслуживанию и взаимодействию с ними. Под действие программы также подпадают подготовка техников и различные формы производственного обучения.

При этом документ не ускоряет внедрение беспилотных грузовиков. Он определяет условия их допуска к эксплуатации. Несколько компаний уже проводят испытания таких машин на дорогах общего пользования, однако до их массового использования по всей территории Соединенных Штатов остается еще несколько лет.