Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В США готовят законопроект для беспилотных грузовиков и выделяют $27,5 млн на переобучение водителей
Конгресс США закладывает основы для внедрения беспилотных грузовиков для перевозки грузов. Одновременно власти выделяют деньги на переквалификацию водителей, чьи рабочие места окажутся под угрозой сокращения.
реклама

Автономные грузовые перевозки постепенно переходят из стадии испытаний к формированию нормативной базы. Власти США готовят единые требования, которые определят условия работы таких транспортных средств на дорогах страны.

Изображение: Сarscoops

Конгресс США продвигает масштабный транспортный законопроект, рассчитанный на пять лет. В его состав вошли положения, связанные с эксплуатацией беспилотных коммерческих грузовиков.

реклама

Документ поручает Министерству транспорта разработать национальные стандарты безопасности для автономного грузового транспорта, который работает между штатами. Производители смогут выводить такие машины на маршруты только после подтверждения соответствия федеральным требованиям.

Законопроект затрагивает и удаленное управление транспортом. Люди, которые контролируют работу грузовиков на расстоянии, должны находиться на территории США. Это требование распространяется не только на операторов, но и на диспетчеров и удаленных помощников.

Отдельный раздел посвящен подготовке кадров. На программы развития трудовых ресурсов в 2027 финансовом году планируют направить $27,5 миллиона. Средства могут использовать для обучения водителей работе с автоматизированными системами вождения, их обслуживанию и взаимодействию с ними. Под действие программы также подпадают подготовка техников и различные формы производственного обучения.

При этом документ не ускоряет внедрение беспилотных грузовиков. Он определяет условия их допуска к эксплуатации. Несколько компаний уже проводят испытания таких машин на дорогах общего пользования, однако до их массового использования по всей территории Соединенных Штатов остается еще несколько лет.

#сша #искусственный интеллект #ии #коммерческий транспорт #беспилотные грузовики #автономные перевозки #обучение водителей
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатели СПГ из США отменяют поставки из-за значительного увеличения расходов на транспортировку
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Sandisk возвращает на рынок SATA SSD для противостояния высоким ценам на накопители
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Google Pixel 11 не будет конкурировать с топовыми смартфонами Apple и Samsung по производительности
Представлен внедорожник Fortress на базе Ford F150 Raptor за $285000 с бронепакетом и V8 на 850 л.с.
Нидерланды заблокировали покупку популярного в стране провайдера Solvinity американской компанией
BYD начала выпуск собственного 4-нм чипа Xuanji A3 для систем автономного вождения уровня L3 и L4
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5600 в 007 First Light и других современных играх
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
В ОСК назвали требуемое России количество судов для развития Северного морского пути
На одном из кладбищ США обнаружили подземную колонию из 5,5 миллиона пчел
В Петербурге с мёртвой точки сдвинулось строительство метро «Шуваловский проспект»
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
«Яковлев» разработал новый силовой отсек для носовой части самолёта
Учёные из Швейцарии разработали генератор абсолютно случайных чисел на основе квантовой запутанности
Bugatti создает новый эксклюзивный гиперкар на базе Chiron с дизайном в стиле Bolide и Tourbillon
Приобрести суперкар Toyota GR GT за $220.000 просто так нельзя: покупателям придётся пройти проверку
GIGABYTE опубликовала тизер материнской платы X870 AORUS INFINITY
На смартфоны Samsung 2025 года придут функции «Приоритетные уведомления» и «Сводка уведомлений»

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Укрощение зависимостей в Linux: 10 лет истории Krita в одном пакете Installer-SH
Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter