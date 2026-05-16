Global_Chronicles
КамАЗ запатентовал электрический портальный мост с электроприводом для тяжелых грузовиков
КамАЗ получил патент на ведущий портальный мост с электрическим приводом. Конструкцию создавали для тяжелых грузовиков, внедорожников и специальных шасси.

Новая разработка КамАЗа касается не двигателя или кабины, а одного из ключевых узлов ходовой части. Инженеры переработали компоновку моста, чтобы улучшить проходимость и упростить обслуживание техники.

 

Изображение: КамАЗ

В конструкции применили два электродвигателя, которые расположили внутри несущих корпусов по обе стороны балки. Каждый мотор через двухступенчатый редуктор передает крутящий момент напрямую на колесо.

Главная особенность схемы — измененное расположение элементов. Вал электродвигателя сместили ниже оси колеса, а соединительную балку разместили еще ниже. За счет этого инженеры увеличили дорожный просвет и улучшили возможности техники на сложном рельефе.

Читайте: Уникальный адаптивный рыхлитель почвы создали в Брянском ГАУ



Редуктор выполнили по несоосной схеме. Часть элементов крепится не только в корпусе, но и в съёмной крышке. Такое решение упрощает разборку узла и доступ к внутренним деталям во время ремонта.

КамАЗ рассчитывает применять новый мост в электрических тяжелых грузовиках и во внедорожной спецтехнике. 

Читайте ткже: «Газпром» получил патент на погружные титановые аккумуляторы для обитаемых подводных аппаратов                

#камаз #грузовики #спецтехника #электропривод #портальный мост #электрический мост
Источник: fips.ru
