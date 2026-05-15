Китайское издание Yunjian Insight сообщило о переговорах Maserati и Stellantis с Huawei и JAC о совместной разработке электромобилей. Представитель Stellantis заявил, что компания не комментирует домыслы.

Продажи Maserati упали до 11 127 машин в 2025 году — на 58% меньше, чем годом ранее. В Китае за тот же год бренд продал чуть больше 1000 автомобилей. Для сравнения: в 2017 году продажи в Китае достигали 14 498 штук.

По данным Yunjian Insight, переговоры ведутся с начала прошлого года. Предварительные разработки уже идут. Huawei должна была бы заняться ключевыми технологиями и общим планированием. JAC — исследованиями, разработкой и производством. На долю Maserati оставался бы дизайн и узнаваемость бренда.

Речь идет о двух моделях авто. Первую продавали бы в Китае под маркой Maextro. Вторую — на международных рынках как Maserati, возможно, с измененным дизайном или просто под другим шильдиком.

Stellantis уже сотрудничает с китайской Leapmotor: компания владеет 21% акций с 2023 года. В 2028 году Leapmotor начнет выпускать модель для Европы на заводе Stellantis в испанской Сарагосе. Совместная разработка электрического кроссовера под брендом Opel также входит в это соглашение.

Представитель Stellantis ответил Carscoops, что компания ведет обычные переговоры с разными игроками рынка по всему миру. Он добавил, что компания не комментирует домыслы. Ни подтверждения, ни опровержения информации о переговорах именно с Huawei и JAC в ответе не содержится.