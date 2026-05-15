Global_Chronicles
Honda возобновляет производство гибридов после убытков в $9,2 млрд от электромобилей
Honda понесла убытки в $9,2 миллиарда из-за неудачной ставки на электромобили. Компания отказывается от прежнего плана и возвращается к гибридам.

В марте 2026 года Honda объявила об отмене трех новых электромобилей для рынка США. Компания предупредила, что затраты на реструктуризацию могут достичь $15,7 миллиарда. В мае Хонда отчиталась о первом годовом убытке с момента выхода на биржу в 1957 году. 

Изображение: Honda 

Генеральный директор Тошихиро Мибе признал, что Хонда не смогла предложить продукты с лучшим соотношением цены и качества, чем у конкурентов на рынке электромобилей. Это привело к падению конкурентоспособности.

Компания больше не планирует полностью отказываться от машин с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. Теперь цель — добиться углеродной нейтральности к 2050 году за счет смеси электромобилей, гибридов, углеродно-нейтрального топлива и технологий компенсации выбросов.

Со следующего года Honda начнёт выпускать гибриды нового поколения на новой платформе и с новой гибридной системой. Компания обещает улучшить экономию топлива более чем на 10% и снизить затраты более чем на 30%. К концу десятилетия Honda планирует выпустить 15 новых гибридных моделей по всему миру. В Северной Америке, самом важном рынке для компании, появятся крупные гибриды D-сегмента и выше.

Два прототипа уже показали: гибридный седан Хонда и гибридный внедорожник Акура. Они поступят в продажу в ближайшие два года.

Завод по производству электромобилей в Онтарио (Канада) заморожен на неопределенный срок. Там Honda планировала построить завод за $15 миллиардов. На мощностях в Огайо (США) вместо электромобилей будут выпускать гибриды и машины с бензиновыми двигателями.

#электромобили #гибриды #убытки #хонда
Источник: electrek.co
