Депутаты от «Новых людей» Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и Владислав Даванков направили в правительство законопроект о налоговом вычете на свадебные расходы.

Расходы на свадьбу предлагают включить в перечень социальных налоговых вычетов. Речь идёт об оплате услуг и товаров, связанных с регистрацией брака и проведением церемонии.

Документ предусматривает вычет по НДФЛ на фактические расходы, связанные со свадьбой. Максимальная сумма составит ₽400 на двоих. Получить такой вычет можно будет только один раз и только после официальной регистрации брака.

Минфин и Минтруд должны определить перечень расходов, которые попадут под компенсацию. При этом авторы проекта отдельно исключили траты, оплаченные работодателем или за счет господдержки, включая материнский капитал. Ограничения коснутся и отдельных категорий товаров. В вычет не включат расходы на алкогольную, табачную и никотинсодержащую продукцию.

Запросить деньги разрешат двумя путями: после окончания налогового года через инспекцию или досрочно через работодателя. Во втором случае сначала придётся получить подтверждение права в налоговой.

По мнению инициаторов, эта мера снизит нагрузку на бюджет молодых семей в момент свадьбы, сделает расчеты в брачной сфере честнее и добавит стройности системе налоговых стимулов для поддержки семьи.