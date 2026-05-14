Крупные производители памяти начали ускоренно сокращать выпуск устаревшей 2D NAND. На этом фоне спотовые цены на 64-гигабитную MLC NAND выросли более чем на 300%.

Рынок памяти продолжает смещаться в сторону решений для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных серверов. Из-за этого производители постепенно отказываются от старых типов NAND-памяти, которые приносят меньше прибыли.

По данным Omdia, Samsung Electronics, Kioxia и Micron Technology сокращают или полностью сворачивают выпуск 2D NAND. Спрос на многослойную 3D NAND и высокоскоростную память для ИИ-систем сейчас занимает приоритетное место в инвестициях компаний.

Samsung уже начала закрывать производство 2D NAND на линии №12 в Хвасоне. Предприятие выпускало от 80 до 100 тысяч пластин в месяц и оставалось последней площадкой компании для такой памяти. Производитель также предупредил клиентов о прекращении поставок MLC NAND после июня.

Kioxia сообщила о поэтапном уходе с рынка 2D NAND и памяти BiCS третьего поколения. Компания прекратит принимать заказы в конце сентября, а последние поставки завершит к декабрю 2028 года. Полный выход с рынка запланирован на 2029 год.

На фоне сокращения производства цены на 64-гигабитную MLC NAND выросли более чем втрое и достигли 20–28 долларов США. TrendForce ожидает, что мировые мощности по выпуску MLC NAND сократятся в этом году на 41,7%.