В апреле в Китае продажи автомобилей с ДВС сократились на 37% по сравнению с прошлым годом. При этом электромобили и подзаряжаемые гибриды заняли 61,4% розничного рынка и почти полностью заполнили топ‑10 моделей.

Структура китайского авторынка быстро меняется: спрос уходит от классических бензиновых моделей к электромобилям. Апрельские цифры показывают, что это уже не ниша, а основная часть продаж.

Всего в Китае в апреле продали меньше легковых автомобилей, чем годом ранее: минус 21,5% к прошлому апрелю. При этом сегмент электромобилей и подзаряжаемых гибридов снизился только на 6,8%, тогда как автомобили с ДВС потеряли 37%.

Внутри категории новых энергетических автомобилей продажи чистых электрокаров даже немного выросли — на 2,4%, а подзаряжаемые гибриды, наоборот, упали на 25,2%. В результате доля этих типов машин в розничных продажах достигла 61,4% против 51,7% год назад.

Рейтинг самых популярных моделей месяца почти целиком заняли электромобили и подзаряжаемые гибриды: восемь позиций у электрокаров, одна у гибрида и только одна — у полностью бензинового автомобиля. В верхней части списка находятся Geely EX2, Xiaomi SU7 и Tesla Model Y, рядом с ними — модели BYD, Li Auto, Changan и Leapmotor.