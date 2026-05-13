Global_Chronicles
Keychron представила ретро‑клавиатуру Z11 Ultra 8K с разделяемым корпусом и частотой опроса 8 кГц
Keychron анонсировала механическую клавиатуру Z11 Ultra 8K с раздельной конструкцией и частотой опроса 8000 Гц.

Производитель механических клавиатур Keychron расширяет линейку моделей, комбинирующих игровые характеристики с нестандартными форм‑факторами. Новая клавиатура Z11 Ultra 8K в ретро‑оформлении выделяется возможностью разделять основную часть на два блока и одновременно поддерживает очень высокую частоту опроса. Клавиатура в формате 75% с раздельной конструкцией корпуса использует раскладку Alice, где клавиши расположены под углом для более естественного положения рук во время печати. При этом обе части клавиатуры теперь работают без кабеля между собой, через соединение 2,4 ГГц.

Изображение: Keychron

Устройство поддерживает частоту опроса 8000 Гц как в проводном режиме, так и при подключении по радиоканалу. Для этого Keychron использует двухчиповую архитектуру. Клавиатура также получила поддержку прошивки ZMK и настройку через сервис Keychron Launcher прямо в браузере. Корпус выполнен из алюминия на станках с ЧПУ. Дизайн вдохновлен игровыми автоматами 1970-х годов. В левом нижнем углу находится металлическая пластина в виде кассеты для магнитофона — внутри нее можно спрятать приёмник для беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц. Снизу предусмотрена X-образная силиконовая накладка, которая уменьшает скольжение и гасит звук.

Внутри установлена конструкция с прокладками (gasket mount) и шесть слоев шумопоглощающих материалов. Производитель также использовал плату с прорезями под каждую клавишу и PP-позиционирующую пластину — это делает набор более мягким и гибким. Клавиатура поставляется с фирменными переключателями HUANUO и колпачками CHERRY из PBT с двойным литьем. Цена в Китае 849 юаней (около 9200 рублей).

#механическая клавиатура #keychron #alice #z11 ultra 8k #раздельная клавиатура
Источник: gizmochina.com
