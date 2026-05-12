Предполагается, что ASUS продемонстрирует новую материнскую плату на выставке Computex 2026

В этом году игровому бренду Republic of Gamers исполняется 20 лет. ASUS уже начала показывать устройства, которые компания подготовила к юбилею линейки.

Скриншот тизера ASUS

ASUS опубликовала короткий тизер новой материнской платы ROG Crosshair на официальной странице Republic of Gamers в Instagram *. Судя по опубликованным материалам, компания готовит современную версию одной из первых премиальных плат бренда ROG.

Речь идет о модели Crosshair, которую ASUS представила ранее в 2006 году. В новой версии производитель сохранил отдельные элементы оригинального дизайна. На тизере можно заметить массивный медный радиатор и встроенный дисплей, выполненные в более современном стиле.

Подробные технические характеристики ASUS пока не раскрывает. Также неизвестно, для какой платформы предназначена новая плата и какие интерфейсы она получит. При этом компания непосредственно связывает анонс с 20-летием Republic of Gamers.

Ожидается, что ASUS представит плату во время выставки Computex 2026. На этом мероприятии компания традиционно показывает новые комплектующие и игровые устройства под брендом ROG.

