Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ASUS показала тизер юбилейной материнской платы ROG Crosshair к 20-летию бренда Republic of Gamers
Предполагается, что ASUS продемонстрирует новую материнскую плату на выставке Computex 2026

В этом году игровому бренду Republic of Gamers исполняется 20 лет. ASUS уже начала показывать устройства, которые компания подготовила к юбилею линейки.

Скриншот тизера ASUS

ASUS опубликовала короткий тизер новой материнской платы ROG Crosshair на официальной странице Republic of Gamers в Instagram*. Судя по опубликованным материалам, компания готовит современную версию одной из первых премиальных плат бренда ROG.

Речь идет о модели Crosshair, которую ASUS представила ранее в 2006 году. В новой версии производитель сохранил отдельные элементы оригинального дизайна. На тизере можно заметить массивный медный радиатор и встроенный дисплей, выполненные в более современном стиле.

Подробные технические характеристики ASUS пока не раскрывает. Также неизвестно, для какой платформы предназначена новая плата и какие интерфейсы она получит. При этом компания непосредственно связывает анонс с 20-летием Republic of Gamers.

Ожидается, что ASUS представит плату во время выставки Computex 2026. На этом мероприятии компания традиционно показывает новые комплектующие и игровые устройства под брендом ROG.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.

#asus #комплектующие #материнская плата #пк #republic of gamers #computex 2026 #rog crosshair
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%

Популярные статьи

Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter