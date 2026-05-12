Google заявила, что злоумышленники впервые использовали искусственный интеллект для поиска и создания уязвимости нулевого дня.

Раньше искусственный интеллект в кибератаках в основном применяли для автоматизации отдельных процессов. Теперь Google зафиксировала случай, когда нейросеть использовали именно для создания опасной уязвимости.

Google сообщила, что неизвестная группа злоумышленников использовала большую языковую модель для поиска и подготовки уязвимости нулевого дня. По данным подразделения Threat Intelligence Group, атаку готовили против популярного инструмента удаленного администрирования с открытым исходным кодом.

Специалисты компании обнаружили угрозу до начала массовой атаки. Речь шла об ошибке в системе проверки доступа, которая позволяла обходить двухфакторную аутентификацию. Google не раскрыла название программы и не уточнила, какую именно языковую модель использовали злоумышленники.

При этом компания отдельно подчеркнула, что Gemini AI не участвовала в создании уязвимости. В Google считают этот случай первым подтвержденным примером использования искусственного интеллекта для подготовки уязвимости нулевого дня в реальной атаке.

В компании также отметили, что преступные группы и связанные с государствами хакеры уже используют ИИ для поиска слабых мест в программах, написания вредоносного кода и автоматизации отдельных этапов кибератак.