Global_Chronicles
Акции Nintendo упали на 12% после подорожания Switch 2 и слабого прогноза на 2027 год
За выходные акции Nintendo подешевели примерно на 12%, но президент компании Шунтаро Фурукава при этом игнорирует опасения по поводу потери темпов роста платформы.

Nintendo столкнулась сразу с несколькими проблемами вокруг Switch 2. Компания обсуждает рост стоимости компонентов, более долгую разработку игр и ожидаемое снижение продаж консоли после стартового периода. 

Изображение: Nintendo

За выходные акции Nintendo упали на 12%. Инвесторы отреагировали не только на повышение цены Nintendo Switch 2, которое вступит в силу в сентябре, но и на финансовый прогноз компании.

Шунтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) признал, что Nintendo испытывает давление из-за роста цен на память и другие компоненты. Дополнительные риски оказывает продолжающийся рост цен на память и другие комплектующие. По словам главы компании, это постепенно ухудшает прибыльность продаж оборудования.

Nintendo также сообщила, что разработка крупных игр занимает все больше времени. При этом компания ожидает снижения продаж Switch 2 в следующем финансовом году, несмотря на сильный старт консоли.

Фурукава заявил, что Nintendo пока не видит серьезных проблем с интересом аудитории. По данным компании, темпы продаж Switch 2 сейчас выше, чем у первой Switch после запуска. Nintendo связывает высокий спрос с эксклюзивными играми. В компании отметили влияние Pokémon Pokopia на продажи консоли, а также сообщили, что около 40% аудитории Tomodachi Life: Living the Dream играет именно на Switch 2.

#акции #nintendo #продажи #switch 2 #pokémon #фурукава
Источник: wccftech.com
