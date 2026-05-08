Global_Chronicles
Rocket Lab получила крупнейший контракт в своей истории на запуски ракет Neutron и Electron
Rocket Lab заключила контракт на пять запусков ракеты Neutron и три миссии ракеты Electron. Сумма сделки стала самой большой в истории компании, побив предыдущий рекорд в $190 миллионов.

Rocket Lab объявила о крупнейшем контракте за все время своего существования. Клиента компания не назвала, но уточнила: в сделку входят пять запусков новой тяжелой ракеты Neutron и три миссии легкой ракеты Electron. 

Источник: Rocket Lab

Предыдущий рекорд Rocket Lab составлял $190 миллионов. Тогда компания договорилась с Министерством обороны США о 20 гиперзвуковых суборбитальных испытательных полетах версии Haste ракеты Electron. Новый контракт превзошел эту сумму, но точных цифр компания не привела.

Финансовый директор Адам Спайс (Adam Spice) сообщил 7 мая в телефонной конференции, что общий портфель заказов достиг примерно $2,2 миллиарда. На запуски приходится 41,5% этой суммы. Спайс отметил, что в портфель входят многозапусковые соглашения («multi-launch agreements»), крупные контракты на спутниковые платформы и закупки компонентов для государственных и коммерческих программ.

Основатель компании Питер Бек (Peter Beck) заявил, что Rocket Lab работает по агрессивному графику. Дебют Neutron запланирован на IV квартал текущего года. Инвесторы могут отслеживать прогресс по размещению образцов на испытательных стендах. Бек рассказал об успехах в доработке топливного бака первой ступени — напомним, в начале года бак разрушился во время испытаний на полигоне NASA, расположенного на острове Уоллопс у побережья штата Вирджиния (США). Теперь конструкция стала прочнее.

Первая ступень Neutron получит девять жидкостных метановых двигателей Архимеда. Их суммарная тяга на старте достигнет почти 1,5 миллиона фунтов. У ракеты SpaceX Falcon 9 этот показатель составляет 1,7 миллиона фунтов. Компания также тестирует вакуумную версию двигателя для второй ступени на стендах в центре Стенниса.


Rocket Lab использует необычную конструкцию обтекателя — ее называют «Голодный бегемот» (Hungry Hippo). Створки остаются прикрепленными к первой ступени и открываются для отделения второй. После дебюта Neutron компания планирует повторять стратегию Electron: один запуск в первый год, три во второй и пять в третий. Electron стартовала 21 раз в минувшем году после своего дебюта в мае 2017-го.

#rocket lab #контракт #neutron #electron #питер бек #адам спайс #запуски
Источник: spaceflightnow.com
