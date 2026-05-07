Huawei представила детские смарт-часы Watch Kids X1 Pro с отсоединяемым корпусом, который можно превращать в отдельную камеру. Модель ориентирована на детей и сочетает функции часов, трекера и портативной камеры.

Смарт-часы показали на мероприятии в Бангкоке вместе с другими носимыми устройствами компании. Модель оснащена 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой двухдиапазонного GNSS для отслеживания местоположения и функцией Emergency SOS на случай экстренных ситуаций.

Ключевая особенность Pro-версии — отсоединяемый корпус: часы можно вынуть из ремешка и установить в отдельный футляр, превращая устройство в небольшую камеру. По данным Huawei, 64 ГБ встроенной памяти хватит более чем на 5000 фотографий. В сравнении с обычной версией Watch Kids X1, которая оснащена откидным корпусом с фронтальной 5 Мп и основной 13 Мп камерой, новинка отличается форматом использования и чуть большей массой — 72 г из-за жесткого пластикового ремешка. Сроки выхода Watch Kids X1 Pro на рынок пока не раскрываются.