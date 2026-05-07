Honor тестирует смартфон с аккумулятором на 12 000 мА•ч, а также устройство с двухсекционной батареей на 10 000 мА•ч. Такие модели должны обеспечить заметно более длительное время работы по сравнению с обычными флагманами.

За последний год Honor уже отметилась выходом смартфона с батареей на 10 000 мАч, но, судя по новым данным, на этом компания останавливаться не собирается. В сети появляются все более подробные сведения о следующих моделях с большой емкостью аккумулятора.

По данным утечки, Honor готовит как минимум четыре новых смартфона с батареями класса 10 000 мАч, которые дополнят уже представленные модели с увеличенной автономностью. Среди них выделяют смартфон с аккумулятором на 12 000 мАч, который должно стать самым емким в линейке, и телефон с двухъячейковой батареей на 10 000 мАч. Такой подход позволяет распределять нагрузку между ячейками и, как правило, поддерживает более быструю зарядку.

Источники отмечают, что Honor таким образом укрепляет позиционирование в нише смартфонов, рассчитанных на пользователей, которые ценят автономность выше компактности. Ранее компания уже выпустила устройство с батареей 10 000 мАч, а новые модели должны расширить выбор в этом сегменте.