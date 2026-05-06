Vmake предлагает единый инструмент для работы с видеоконтентом. Платформа объединяет создание, редактирование и оформление роликов.

Малому бизнесу и авторам контента все сложнее регулярно выпускать качественные ролики без собственной продакшн‑команды. Vmake предлагает решить эту задачу с помощью ИИ‑агента, который ведет пользователя по всем этапам создания видео и одновременно умеет улучшать качество исходного материала.

Vmake Agent объединяет в одном сервисе все основные этапы работы с роликом: пользователь формулирует задачу — например, показать товар, объяснить услугу или записать обращение к аудитории, — а сервис помогает придумать структуру видео и текст, сгенерировать нужные фрагменты, собрать их в единый клип и оформить под нужную площадку.