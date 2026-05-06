Малому бизнесу и авторам контента все сложнее регулярно выпускать качественные ролики без собственной продакшн‑команды. Vmake предлагает решить эту задачу с помощью ИИ‑агента, который ведет пользователя по всем этапам создания видео и одновременно умеет улучшать качество исходного материала.
Vmake Agent объединяет в одном сервисе все основные этапы работы с роликом: пользователь формулирует задачу — например, показать товар, объяснить услугу или записать обращение к аудитории, — а сервис помогает придумать структуру видео и текст, сгенерировать нужные фрагменты, собрать их в единый клип и оформить под нужную площадку.
Отдельный инструмент Vmake Video Enhancer ориентирован на уже готовые ролики. Он автоматически улучшает резкость, корректирует яркость и контраст, убирает размытость и может увеличить разрешение видео до 4K, чтобы оно нормально смотрелось на больших экранах. Это удобно, если у компании остались старые или снятые на телефон материалы, которые нужно привести к более профессиональному виду. Платформу нацеливают в первую очередь на предпринимателей и авторов, которым важно быстро получать пригодные для рекламы и социальных сетей ролики без сложного монтажа и отдельного ПО.