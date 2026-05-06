Global_Chronicles
Глава AMD не видит каннибализации GPU из‑за Agentic AI и роста роли процессоров
Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что рост спроса на процессоры для Agentic AI не приведет к каннибализации рынка графических ускорителей. По ее словам, этот спрос дополняет рынок GPU, а не отнимает у него долю.

Во время телефонной конференции по итогам квартала у Лизы Су спросили: не приведет ли рост спроса на процессоры для Agentic AI к каннибализации рынка графических ускорителей? 

Генеральный директор AMD объяснила, что Agentic AI создает новый тип вычислительных задач. Они требуют дополнительной обработки на центральном процессоре: оркестрация, перемещение данных, параллельное выполнение, а также работа в качестве головных узлов для GPU. Поэтому спрос на процессоры растет.

При этом глава AMD назвала этот рост «в значительной степени аддитивным по отношению к общему объему рынка GPU». Ускорители по-прежнему необходимы для запуска базовых моделей. Агентные системы создают дополнительную нагрузку на центральный процессор.

Меняется другое — соотношение CPU и GPU в вычислительных кластерах. Раньше оно составляло один к четырем или один к восьми. Теперь приближается к одному к одному. В будущем, если агентов станет много, процессоров может потребоваться даже больше, чем ускорителей.

Су подчеркнула главное: сейчас компании планируют развертывание процессоров одновременно с развертыванием ускорителей. AMD оценивает рост рынка серверных процессоров в 18% ежегодно в ближайшие 3-5 лет.

#amd #процессоры #gpu #графические ускорители #лиза су #серверные процессоры #agentic ai #рынок ии
Источник: wccftech.com
