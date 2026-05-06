Intel вложилась в Quantware, которая разрабатывает процессор на 10 000 кубитов. Это примерно в сто раз больше по сравнению с существующими на данный момент квантовыми системами.

Разработчики квантовых вычислений продолжают наращивать масштабы систем и искать финансирование для производства. На этом фоне один из европейских проектов привлек крупные инвестиции.

Quantware сообщила о привлечении $176 миллионов. В числе новых инвесторов указана Intel Capital, а также ряд фондов, включая In-Q-Tel и ETF Partners.

Компания разрабатывает квантовый процессор VIO-4K. Он рассчитан на работу с 10 000 кубитов, что в сто раз превышает возможности существующих систем. Разработчики используют собственную архитектуру VIO, ориентированную на масштабирование и энергоэффективность.

Параллельно Quantware готовит запуск проекта KiloFab. Производитель называет его крупнейшим в мире специализированным предприятием по выпуску квантовых процессоров с открытой архитектурой. Компания планирует увеличить производственные мощности примерно в 20 раз, чтобы справиться с ожидаемым спросом.

Архитектура VIO допускает использование чиплетов и компонентов сторонних производителей. Такой подход упрощает расширение систем. Сейчас Quantware поставляет свои решения более чем 50 клиентам в 20 странах и продолжает расширять производство. По объему продаж коммерческих квантовых процессоров компания занимает первое место в мире. Первые чипы VIO-4K с 10 000 кубитов появятся к 2028 году.