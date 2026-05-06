Bose представила коллекцию Lifestyle Ultra из трех аудиоустройств: саундбара, сабвуфера и беспроводной колонки.

Производители домашней акустики все чаще предлагают не отдельные аудиоустройства, а целые комплекты, которые выстраиваются в одну экосистему. Новый набор Bose ориентирован именно на такой сценарий: один саундбар для телевизора, отдельный сабвуфер и колонка, которую можно поставить в другой комнате или использовать как отдельно, так и в паре для стереовоспроизведения.

Источник изображения: What Hi-Fi?

Центральное устройство серии — Bose Lifestyle Ultra Soundbar. Это звуковая панель с поддержкой Dolby Atmos и девятью динамиками внутри, включая шесть широкополосных и два направленных вверх для работы с объемными дорожками. Компания использует собственную обработку TrueSpatial, чтобы формировать пространственный эффект и в тех случаях, когда контент не содержит Atmos. Отдельная система PhaseGuide управляет направлением излучения и помогает распространять звук в определенных направлениях, создавая широкую, всеобъемлющую звуковую сцену.

Для улучшения разборчивости речи саундбар получил функцию SpeechClarity, которая на базе алгоритмов ИИ усиливает диалоги. За низкие частоты отвечают два порта QuietPort и алгоритм CleanBass, снижающий искажения при высоких уровнях громкости. Настройку под конкретную комнату выполняет система CustomTune: приложение использует микрофон смартфона, анализирует отражения и подстраивает звучание без отдельного калибровочного микрофона.

Саундбар выпускается в черном и белом дымчатом цвете, стоит $1099 и подключается к телевизору по HDMI eARC, при этом есть Ethernet, Wi‑Fi и Bluetooth 5.3. Потоковая передача музыки поддерживает Google Cast, Apple AirPlay и Spotify Connect; Tidal Connect на старте не доступен, но производитель обещает добавить его позже.

Сабвуфер Bose Lifestyle Ultra Subwoofer стоит $899, имеет фазоинвертор снизу и 10‑дюймовый динамик, направленный вверх; его используют вместе с саундбаром для усиления баса. Беспроводная колонка Lifestyle Ultra Speaker оценена в $299 ($349 за вариант Sandstone) и оснащена тремя динамиками, поддерживает Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, AirPlay, Google Cast, Spotify Connect и может работать как отдельно, так и в стереопаре или в роли тыловых каналов с саундбаром. Все три домашних аудиоустройства поступают в продажу с 15 мая, предзаказ уже открыт на сайте Bose.