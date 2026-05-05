Астрономы получили изображение галактики M104 с помощью 570-мегапиксельной камеры в Чили. Снимок показывает огромное диффузное гало и слабый звездный поток.

Галактика Сомбреро получила своё название из-за центрального утолщения и темного пылевого следа, напоминающих мексиканскую шляпу. Новое изображение открыло у нее детали, которые раньше не замечали.

Обширное гало вокруг галактики Сомбреро (M104). Изображение предоставлено: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Камера Dark Energy Camera установлена на 4-метровом телескопе Виктора Бланко в обсерватории Серро-Тололо в Чили. Система способна улавливать чрезвычайно слабый свет.

На снимке видно яркое центральное ядро M104. Вокруг него вращаются примерно 2000 шаровых скоплений — древних звездных групп. Пылевая полоса выглядит резче и непрерывнее, чем на предыдущих снимках. Это холодная пыль и водородный газ, зона рождения звезд.

Читайте: Самые распространённые планеты в галактике не вращаются вокруг самых распространённых звёзд





Главное открытие — огромное диффузное гало. Оно простирается за пределы яркого диска и занимает ширину более чем в три раза больше самого Сомбреро.

Вторая особенность: слабый звездный поток с одной стороны галактики. Это тонкая изогнутая дуга света. Она нарушает симметрию M104 и указывает на столкновения с меньшей галактикой-спутником в прошлом.

Камера сняла одновременно яркое ядро и тусклые внешние структуры, что раньше удавалось редко.