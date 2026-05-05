Аналитики прогнозируют почти двукратный рост цен на мобильную DRAM. Долгосрочные контракты уже фиксируют верхний предел стоимости на уровне около $21 за ГБ.

Ведущие производители памяти и основные заказчики пересматривают условия поставок. Новые контракты показывают, как быстро меняется стоимость компонентов. Аналитики TrendForce ожидают рост цен на мобильную DRAM во втором квартале 2026 года на 93–98% по сравнению с предыдущим периодом. Речь идет о продолжении резкого подорожания после увеличения стоимости LPDDR5X на 58–63% в первом квартале.

По данным SemiAnalysis, контрактные цены на LPDDR5 ранее достигли примерно $10 за гигабайт после многократного роста с начала 2025 года. Теперь расчеты указывают на диапазон около $19,3–$19,8 доллара за гигабайт во втором квартале. Параллельно производители заключают долгосрочные соглашения с фиксированными диапазонами стоимости. Для модулей объемом 64 ГБ верхний предел достигает около $1350, что соответствует примерно $21 за гигабайт, тогда как минимальный уровень составляет около $7,8.

Такие долгосрочные контракты задают ценовой потолок и фактически ограничивают дальнейшее удорожание. После резкого роста во втором квартале пространство для увеличения стоимости остается минимальным и оценивается примерно в пределах 8–9%.