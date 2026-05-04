Россияне назвали адекватную цену для 25‑летней легковой иномарки

Возрастной парк автомобилей в России растет, и вопрос цены для машин 20+ лет постоянно обсуждают на рынке. Исследование портала «Дром» показывает, как сами владельцы оценивают иномарки, возраст которых перевалил за четверть века и каким они видят разумный ценовой уровень.

Изображение - ChatGPT

В опросе, который «Дром» провел в позапрошлом месяце, поучаствовали более 13 тысяч человек. На вопрос о справедливой цене для легковой иномарки возрастом около 25 лет чаще всего называли 200 тысяч рублей — этот вариант выбрали 29 процентов респондентов. Еще 27 процентов считают нормальной планку в 300 тысяч.

При этом 22 процента опрошенных отметили, что не отдали бы за такую машину больше 100 тысяч рублей. Крайние варианты пользуются наименьшей поддержкой: по 11 процентов выбрали ответы «не дороже 50 тысяч» и «500 тысяч рублей».

Участники исследования подчеркивают, что многое зависит от конкретной модели и ее репутации на рынке. По их оценке, стоимость 25‑летнего автомобиля может заметно отличаться в зависимости от марки и типа двигателя: одна цена будет у популярной модели Toyota или Volkswagen с экономичным бензиновым мотором, и совсем другая — у Mitsubishi с дизельным двигателем в кузове седан.