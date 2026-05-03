Global_Chronicles
Агентный ИИ увеличит объём памяти процессоров до 400 ГБ
Агентный искусственный интеллект требует все больше оперативной памяти. Производители уже готовятся к росту нагрузки, но дефицит DRAM сохраняется.

Развитие искусственного интеллекта меняет требования к оборудованию. Особенно это касается объема оперативной памяти. 

Изображение: WCCFTech

Системы на базе Agentic AI требуют значительно больше ресурсов по сравнению с традиционными задачами. Речь идет не только о вычислительной мощности, но и о памяти, которая становится ключевым ограничением.

По оценкам отрасли, процессоры и графические ускорители для таких задач смогут использовать до 400 ГБ оперативной памяти. Это примерно в четыре раза превышает текущие показатели. Рост связан с особенностями агентного подхода, где модели выполняют сложные цепочки действий и постоянно обрабатывают большие объемы данных.

При этом рынок DRAM уже испытывает давление. Производители фиксируют высокий спрос и увеличивают выпуск, но новые мощности пока не запущены. Компания Samsung указывает, что ситуация в 2027 году может ухудшиться по сравнению с 2026 годом.

Дефицит памяти сохраняется на фоне продолжающегося роста ИИ-нагрузок. Производители оборудования и разработчики вынуждены учитывать эти ограничения при планировании новых систем.

#процессоры #память #dram #графические процессоры
Источник: wccftech.com
