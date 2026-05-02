Microsoft начала распространение режима Xbox Mode для Windows 11. Он превращает ПК в игровую систему с интерфейсом, ориентированным на геймпад.

Полноэкранный интерфейс Xbox с управлением геймпадом сначала появился на портативных игровых устройствах с Windows 11. Теперь Microsoft переносит тот же подход на настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты, предлагая включать режим Xbox поверх обычного рабочего стола.

Microsoft объявила, что режим Xbox начинает распространяться на компьютерах с Windows 11 через Центр обновления. Функцию включили 30 апреля в отдельных странах, далее компания планирует постепенно расширять список регионов. После установки нужного пакета пользователь может переключиться из стандартного рабочего стола в полноэкранный интерфейс, рассчитанный на управление с геймпада, и так же вернуться обратно.

Режим Xbox заменяет рабочий стол на меню в стиле приставки и объединяет установленные игры из нескольких источников: Steam, Epic Games Store, Battle.net и каталога Xbox Game Pass. Игрок видит их в общей библиотеке, выбирает, запускает и переключает, не используя мышь и клавиатуру. По структуре и внешнему виду это близко к меню консоли Xbox, и при этом Windows сохраняет свою обычную функциональность. Пользователь может в любой момент выйти из режима и вернуться к стандартному рабочему столу.

Изначально такая оболочка появилась как полноэкранный режим на портативной приставке Asus ROG Ally, затем стала доступна другим карманным устройствам, а в марте 2026 года Microsoft подтвердила, что перенесет ее на полноразмерные ПК. Расширение режима Xbox на настольные и мобильные компьютеры создает конкуренцию крупному экранному режиму Steam и Linux-системе SteamOS, но дает преимущество в виде прямого доступа ко всем играм, которые работают под Windows. Развертывание идет поэтапно, компания пока не называет список стран и сроки полного глобального запуска, и обещает дорабатывать режим по отзывам пользователей.