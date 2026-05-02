Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Xbox Mode с поддержкой геймпада появился на компьютерах с Windows 11
Microsoft начала распространение режима Xbox Mode для Windows 11. Он превращает ПК в игровую систему с интерфейсом, ориентированным на геймпад.

Полноэкранный интерфейс Xbox с управлением геймпадом сначала появился на портативных игровых устройствах с Windows 11. Теперь Microsoft переносит тот же подход на настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты, предлагая включать режим Xbox поверх обычного рабочего стола.   

Изображение - ChatGPT

Microsoft объявила, что режим Xbox начинает распространяться на компьютерах с Windows 11 через Центр обновления. Функцию включили 30 апреля в отдельных странах, далее компания планирует постепенно расширять список регионов. После установки нужного пакета пользователь может переключиться из стандартного рабочего стола в полноэкранный интерфейс, рассчитанный на управление с геймпада, и так же вернуться обратно.   

Режим Xbox заменяет рабочий стол на меню в стиле приставки и объединяет установленные игры из нескольких источников: Steam, Epic Games Store, Battle.net и каталога Xbox Game Pass. Игрок видит их в общей библиотеке, выбирает, запускает и переключает, не используя мышь и клавиатуру. По структуре и внешнему виду это близко к меню консоли Xbox, и при этом Windows сохраняет свою обычную функциональность. Пользователь может в любой момент выйти из режима и вернуться к стандартному рабочему столу.

Изначально такая оболочка появилась как полноэкранный режим на портативной приставке Asus ROG Ally, затем стала доступна другим карманным устройствам, а в марте 2026 года Microsoft подтвердила, что перенесет ее на полноразмерные ПК. Расширение режима Xbox на настольные и мобильные компьютеры создает конкуренцию крупному экранному режиму Steam и Linux-системе SteamOS, но дает преимущество в виде прямого доступа ко всем играм, которые работают под Windows. Развертывание идет поэтапно, компания пока не называет список стран и сроки полного глобального запуска, и обещает дорабатывать режим по отзывам пользователей.

#microsoft #игры #steam #windows 11 #epic games store #пк #xbox game pass #xbox mode
Источник: news.xbox.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
В Google TV появятся ИИ-функции Gemini
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
Металлоискатель нашёл в Дании редкую золотую брошь железного века
Глава Take Two высказался о цене GTA 6 и пошутил, что 19 ноября игроки возьмут больничный

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter