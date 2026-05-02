Устройство может выйти в ближайшее время и сохранит доступную цену

По данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi готовит к запуску модель фитнес-браслета Smart Band 10 Pro. Ее релиз ожидается уже в мае 2026 года в Китае. Компания, по сути, продолжает прежнюю стратегию. Вместе со стандартной версией планируют вариант с керамическим корпусом, который отличается более дорогим исполнением. При этом обе версии остаются в доступном сегменте.

Ожидаемая стоимость соответствует предыдущему поколению. Для ориентира: 6 Smart Band 9 Pro на старте в Поднебесной стоил около 399 юаней (эквивалентно ≈₽ 4370), а керамическая версия — 499 юаней (эквивалентно ≈₽ 5470). Инсайдер отметил, что дизайн фитнес-браслета оценивается как удачный, но подробностей о серьезных изменениях пока нет. Вес устройства, вероятно, сохранится на уровне предыдущей модели — около 40 граммов с ремешком. Это указывает на схожий форм-фактор.

Также раскрыты варианты расцветок. Браслет предложат в серебристом, оранжевом, розовом и черном цветах, а керамическая версия выйдет в белом исполнении. Компания пока не подтверждала характеристики и дату анонса. Однако утечка указывает на скорое появление устройства и начало официальной кампании.