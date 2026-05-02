Seiko начала глобальные продажи часов Seiko Presage SSK049. Ранее модель предлагалась только на рынке США.

Presage Cocktail Time давно ассоциируется с барной тематикой токийского района Гинза, а часть линии получила указание GMT и более сложный циферблат. SSK049 сначала позиционировали как спецвыпуск для США, но теперь Seiko официально подтверждает выход этой версии на другие рынки.

Seiko Presage Cocktail Time GMT SSK049 стартовала как U.S. Special Creation, однако теперь на нее появились официальные страницы в интернет‑бутиках Seiko в Великобритании и Австралии. В британском каталоге модель фигурирует как SSK049J1 с рекомендованной ценой 520 фунтов (эквивалентно ≈₽ 52500 по курсу ЦБ РФ на 01.05.2026) и пометкой о доступности в июне. Обе позиции отмечены как новые для своих региональных линеек.

Часы входят в линейку Presage Cocktail Time и опираются на эстетику коктейля Silver Bullet — смеси джина, кюммеля и лимонного сока. На циферблате это отражается в серебристом радиальном рисунке с глянцевой отделкой, синей стрелке GMT в форме стержня бокала и секундной стрелке золотистого цвета, напоминающей мешалку для напитков.

Внутри – автоматический 4R34 с функцией GMT, 24 камнями, частотой 21 600 полуколебаний в час и запасом хода около 41 часа. Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 40,5 мм, толщину 12,82 мм и длину по ушкам 47,5 мм, используется коробчатое стекло Hardlex и прозрачная завинчивающаяся задняя крышка. Водонепроницаемость составляет 5 бар.