Global_Chronicles
Seiko расширила продажи GMT-модели Presage SSK049 по всему миру
Seiko начала глобальные продажи часов Seiko Presage SSK049. Ранее модель предлагалась только на рынке США.

Presage Cocktail Time давно ассоциируется с барной тематикой токийского района Гинза, а часть линии получила указание GMT и более сложный циферблат. SSK049 сначала позиционировали как спецвыпуск для США, но теперь Seiko официально подтверждает выход этой версии на другие рынки.

Изображение: Seiko

Seiko Presage Cocktail Time GMT SSK049 стартовала как U.S. Special Creation, однако теперь на нее появились официальные страницы в интернет‑бутиках Seiko в Великобритании и Австралии. В британском каталоге модель фигурирует как SSK049J1 с рекомендованной ценой 520 фунтов (эквивалентно ≈₽ 52500 по курсу ЦБ РФ на 01.05.2026) и пометкой о доступности в июне. Обе позиции отмечены как новые для своих региональных линеек.   

Изображение: Seiko

Часы входят в линейку Presage Cocktail Time и опираются на эстетику коктейля Silver Bullet — смеси джина, кюммеля и лимонного сока. На циферблате это отражается в серебристом радиальном рисунке с глянцевой отделкой, синей стрелке GMT в форме стержня бокала и секундной стрелке золотистого цвета, напоминающей мешалку для напитков.   

Изображение: Seiko

Внутри – автоматический 4R34 с функцией GMT, 24 камнями, частотой 21 600 полуколебаний в час и запасом хода около 41 часа. Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 40,5 мм, толщину 12,82 мм и длину по ушкам 47,5 мм, используется коробчатое стекло Hardlex и прозрачная завинчивающаяся задняя крышка. Водонепроницаемость составляет 5 бар.

#часы #seiko #gmt #presage #seiko presage ssk049
Источник: notebookcheck.net
