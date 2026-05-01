Global_Chronicles
В Млечном Пути обнаружили следы древней карликовой галактики «Локи»
Астрономы обнаружили группу звезд с необычными характеристиками внутри Млечный Путь. Их происхождение связывают с древней карликовой галактикой «Локи».

Историю галактик можно восстановить по свойствам звезд. Их химический состав и орбиты помогают понять, откуда они появились. 

Изображение: Phys.org  

Астрономы изучили 20 звезд в плоскости Млечный Путь. У всех зафиксировали низкое содержание тяжелых элементов и похожие характеристики орбит. Такие совпадения обычно указывают на единое происхождение группы.

Специалисты считают, что эти звезды возникли в отдельной карликовой галактике, которую условно назвали «Локи». Позже она вошла в состав Млечного Пути на раннем этапе его формирования.

Химический анализ показал, что состав этих звезд отличается от типичных металлобедных объектов в гало галактики. Он указывает на влияние взрывов сверхновые, гиперновых, а также процессов с участием массивных быстро вращающихся звезд и слияний нейтронные звезды. Следов, связанных со взрывами белых карликов, не обнаружили.

Читайте: Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет                

Отдельно отмечают, что химические признаки оказались одинаковыми у звезд с разным направлением движения. В нормальной ситуации такие различия должны проявляться, но здесь их нет. Это указывает на то, что все объекты прошли одинаковую историю формирования и, вероятно, имеют общий источник.

Работа в целом показывает, что часть звезд внутри Млечного Пути могла сформироваться вне его и затем попасть внутрь во время ранних слияний галактик.

#астрономия #звезды #млечный путь #нейтронные звезды #сверхновые #галактика локи
Источник: phys.org
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
