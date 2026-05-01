Астрономы обнаружили группу звезд с необычными характеристиками внутри Млечный Путь. Их происхождение связывают с древней карликовой галактикой «Локи».

Историю галактик можно восстановить по свойствам звезд. Их химический состав и орбиты помогают понять, откуда они появились.

Изображение: Phys.org

Астрономы изучили 20 звезд в плоскости Млечный Путь. У всех зафиксировали низкое содержание тяжелых элементов и похожие характеристики орбит. Такие совпадения обычно указывают на единое происхождение группы.

Специалисты считают, что эти звезды возникли в отдельной карликовой галактике, которую условно назвали «Локи». Позже она вошла в состав Млечного Пути на раннем этапе его формирования.

Химический анализ показал, что состав этих звезд отличается от типичных металлобедных объектов в гало галактики. Он указывает на влияние взрывов сверхновые, гиперновых, а также процессов с участием массивных быстро вращающихся звезд и слияний нейтронные звезды. Следов, связанных со взрывами белых карликов, не обнаружили.

Отдельно отмечают, что химические признаки оказались одинаковыми у звезд с разным направлением движения. В нормальной ситуации такие различия должны проявляться, но здесь их нет. Это указывает на то, что все объекты прошли одинаковую историю формирования и, вероятно, имеют общий источник.

Работа в целом показывает, что часть звезд внутри Млечного Пути могла сформироваться вне его и затем попасть внутрь во время ранних слияний галактик.