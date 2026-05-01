Обновление для ROG Xbox Ally и Ally X улучшает работу устройств при подключении к телевизорам. Разработчики добавили AutoSR и упростили управление в режиме док-станции.

До недавнего времени владельцы ROG Xbox Ally часто жаловались на лишние шаги при работе в док‑режиме: приходилось вручную менять разрешение, копаться в настройках Windows и отдельных приложений. Новое обновление как раз убирает часть этих неудобств и связывает ключевые параметры с телевизором и контроллером.

При подключении ROG Xbox Ally или Ally X к док‑станции, система автоматически выводит картинку на телевизор и гасит экран самого устройства, а также подстраивает разрешение, частоту обновления и HDR под поддерживаемые режимы дисплея. На современных моделях Samsung, LG и Vizio при этом активируются фирменные игровые режимы вроде ALLM и Game/PC Mode, что снижает задержку и не требует от пользователя ручного вмешательства.

Появился новый виджет Display в Game Bar: он позволяет с геймпада менять разрешение, частоту и режим вывода, не выходя из игры. Функция Gamepad Cursor дает возможность управлять интерфейсом в приложениях без поддержки геймпада, что удобно для браузера и сторонних лаунчеров. Параллельно Microsoft разворачивает Auto Super Resolution: технология повышает разрешение на уровне системы, работает в DirectX 11/12‑играх и в док‑режиме доступна в том числе на ROG Xbox Ally X через виджет Game Bar.