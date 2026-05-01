Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ROG Xbox Ally X получает AutoSR и крупные улучшения в док‑режиме при подключении к ТВ
Обновление для ROG Xbox Ally и Ally X улучшает работу устройств при подключении к телевизорам. Разработчики добавили AutoSR и упростили управление в режиме док-станции.

До недавнего времени владельцы ROG Xbox Ally часто жаловались на лишние шаги при работе в док‑режиме: приходилось вручную менять разрешение, копаться в настройках Windows и отдельных приложений. Новое обновление как раз убирает часть этих неудобств и связывает ключевые параметры с телевизором и контроллером.

Изображение: news.xbox.com

При подключении ROG Xbox Ally или Ally X к док‑станции, система автоматически выводит картинку на телевизор и гасит экран самого устройства, а также подстраивает разрешение, частоту обновления и HDR под поддерживаемые режимы дисплея. На современных моделях Samsung, LG и Vizio при этом активируются фирменные игровые режимы вроде ALLM и Game/PC Mode, что снижает задержку и не требует от пользователя ручного вмешательства.

Читайте: Новая док‑станция StarTech.com USB4 работает с поддержкой двух 4K мониторов на Mac, Windows и Linux. StarTech.com анонсировала док‑станцию USB4, которую можно подключить к ноутбукам на macOS, Windows и Linux без установки дополнительного программного обеспечения.

Изображение: news.xbox.com

Появился новый виджет Display в Game Bar: он позволяет с геймпада менять разрешение, частоту и режим вывода, не выходя из игры.  Функция Gamepad Cursor дает возможность управлять интерфейсом в приложениях без поддержки геймпада, что удобно для браузера и сторонних лаунчеров. Параллельно Microsoft разворачивает Auto Super Resolution: технология повышает разрешение на уровне системы, работает в DirectX 11/12‑играх и в док‑режиме доступна в том числе на ROG Xbox Ally X через виджет Game Bar.

#microsoft #asus #windows 11 #xbox #обновление #док-станция #rog xbox ally x #rog xbox ally #autosr #auto super resolution
Источник: news.xbox.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter