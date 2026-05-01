Разработчики продолжают развивать Dune: Awakening через обновления и дополнения. Новый пакет контента сосредоточен на системах и эндгейме. Funcom сообщила, что обновление 1.4 для Dune: Awakening станет доступно 19 мая. В тот же день выйдет дополнение Water Wars, которое завершает сезонный абонемент игры.
Апдейт добавляет две новые зоны на карте Overland Map. Локация Wind Pass связана с технологическим прошлым Харконненов и знакомит игроков с фракцией водяных перевозчиков. Вторая зона, Old Quarry Testing Station, рассчитана на поздние этапы прохождения. Там игроки столкнутся с доктором Джаланта в секретной лаборатории. Разработчики расширяют систему эндгейма через дополнительные миссии Ландсраада. При этом Funcom не включает новый сюжетный контент. Студия прямо указала, что сосредоточилась на механиках и возможностях игроков, а продолжение истории перенесла на будущие обновления.
DLC Water Wars предлагает наборы для строительства и косметические элементы, связанные с водоторговцами. В состав входят десятки предметов, включая броню, оружие и оформление техники. После спада аудитории в 2025 году игра частично восстановила показатели благодаря выходу третьей главы в феврале 2026 года. Сейчас проект доступен на ПК через Steam.