Global_Chronicles
Ветераны EA, Microsoft и Ubisoft открыли студию Chaotic Works
Группа разработчиков из крупных компаний основала студию Chaotic Works. Студия работает над многопользовательской игрой Project S

Индустрия видеоигр постоянно пополняется новыми студиями, но не каждая может похвастаться составом из разработчиков AAA-класса. Британская Chaotic Works как раз такой случай. Карл Фрэнсис и Лоуренс Грабовски основали студию в 2023 году. Они вложили личные сбережения и привлекли деньги британских бизнес-ангелов. Сейчас в команде 15 человек. Среди них разработчики, работавшие над Fallout, Forza Horizon, Splinter Cell, Sniper Elite и Far Cry. Они также трудились в Microsoft, Ubisoft, Rebellion, EA, Team17 и Unity.

Изображение: Insider Gaming 

Chaotic Works делает многопользовательские игры для ПК и консолей. Первый проект называется Project S. Авторы хотят добиться высокой динамики и враждебности, чтобы бросать вызов игрокам одновременно в механике и в общении друг с другом. Действие в игре будет захватывающим, а миры — большими и суровыми. Студия планирует оптимизировать игру так, чтобы она запускалась даже на слабых системах, включая портативные консоли. При этом разработчики намерены сочетать экшен с социальными взаимодействиями, позволяя игрокам как объединяться, так и соперничать.

#microsoft #игры #ubisoft #ea #инди-студия #project s #chaotic works
Источник: insider-gaming.com
