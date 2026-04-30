Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Epomaker показала обновленную игровую клавиатуру HE75 V2 с упором на производительность и дизайн
Epomaker представила обновленную версию клавиатуры HE75 V2. Модель получила улучшенные игровые характеристики и элементы дизайна.

Epomaker продолжает продвигать свои компактные игровые клавиатуры, но теперь делает упор не только на скорость, но и на звук, внешний вид и возможность настроить все под себя. HE75 V2 выглядит как попытка поднять уже знакомый формат на 75% на уровень, который устроит и игроков, и обычных пользователей. За базу тут взята модель HE75 Mag образца 2025 года.

У бренда уже был двухлетний опыт с клавиатурами на Hall‑эффект свичах, и результаты у разных моделей получались неровными по качеству, хотя по цене они выглядели привлекательно. HE75 V2 должна показать более аккуратный подход: корпус из ABS‑пластика, прокладочный монтаж и FR4‑плата, при этом без пропилов под дополнительную гибкость — ставка делается на сборный, плотный звук, а не на пружинистое ощущение при печати.   

Раскладка остается 75‑процентной: сверху полноценный цифровой ряд и ряд F‑клавиш, справа компактная колонка из трех навигационных кнопок. В правом верхнем углу — съемная ручка громкости, которую при желании можно заменить двумя дополнительными свичами. Такая конструкция с ручкой громкости перешла из первой HE75 Mag, но теперь она лучше сочетается с остальными элементами дизайна.

Снаружи клавиатуру делают в двух вариантах: полностью черную и полностью белую. В обоих случаях кейкапы из поликарбоната, полупрозрачные и под цвет корпуса: на темной версии они с дымчатым оттенком, на светлой больше напоминают матовый лед. Подсветка проходит и через полупрозрачные кейкапы, и по контуру корпуса. По краям свет выходит через граненый диффузор, который визуально напоминает кристаллы.

В стриме на YouTube-канале Epomaker HE75 V2 показали с новыми Creamy Jade Magnetic switches. Это магнитные Hall‑эффект свичи, от которых ждут звонкий, чуть рассыпчатый звук. Для игр тут важна и скорость: клавиатура умеет работать в трех режимах — проводной USB‑C, беспроводной адаптер 2,4 ГГц и Bluetooth, а в проводе и через донгл заявлена частота опроса до 8 кГц.

Официального старта продаж пока нет, Epomaker ограничилась показом на YouTube и выкладыванием страницы продукта со списком характеристик. Цену компания не называет, но в TechPowerUp напоминают, что первая HE75 Mag выходила примерно за сто долларов, так что логично ждать похожий ценовой уровень и от V2.

#механическая клавиатура #игровая клавиатура #rgb подсветка #беспроводная клавиатура #epomaker #магнитные переключатели #hall effect
Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter