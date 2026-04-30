Epomaker представила обновленную версию клавиатуры HE75 V2. Модель получила улучшенные игровые характеристики и элементы дизайна.

Epomaker продолжает продвигать свои компактные игровые клавиатуры, но теперь делает упор не только на скорость, но и на звук, внешний вид и возможность настроить все под себя. HE75 V2 выглядит как попытка поднять уже знакомый формат на 75% на уровень, который устроит и игроков, и обычных пользователей. За базу тут взята модель HE75 Mag образца 2025 года.

У бренда уже был двухлетний опыт с клавиатурами на Hall‑эффект свичах, и результаты у разных моделей получались неровными по качеству, хотя по цене они выглядели привлекательно. HE75 V2 должна показать более аккуратный подход: корпус из ABS‑пластика, прокладочный монтаж и FR4‑плата, при этом без пропилов под дополнительную гибкость — ставка делается на сборный, плотный звук, а не на пружинистое ощущение при печати.

Раскладка остается 75‑процентной: сверху полноценный цифровой ряд и ряд F‑клавиш, справа компактная колонка из трех навигационных кнопок. В правом верхнем углу — съемная ручка громкости, которую при желании можно заменить двумя дополнительными свичами. Такая конструкция с ручкой громкости перешла из первой HE75 Mag, но теперь она лучше сочетается с остальными элементами дизайна.

Читайте: Logitech представила клавиатуру G512 X с поддержкой аналоговых и механических переключателей.

Снаружи клавиатуру делают в двух вариантах: полностью черную и полностью белую. В обоих случаях кейкапы из поликарбоната, полупрозрачные и под цвет корпуса: на темной версии они с дымчатым оттенком, на светлой больше напоминают матовый лед. Подсветка проходит и через полупрозрачные кейкапы, и по контуру корпуса. По краям свет выходит через граненый диффузор, который визуально напоминает кристаллы.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В стриме на YouTube-канале Epomaker HE75 V2 показали с новыми Creamy Jade Magnetic switches. Это магнитные Hall‑эффект свичи, от которых ждут звонкий, чуть рассыпчатый звук. Для игр тут важна и скорость: клавиатура умеет работать в трех режимах — проводной USB‑C, беспроводной адаптер 2,4 ГГц и Bluetooth, а в проводе и через донгл заявлена частота опроса до 8 кГц.

Читайте: Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65.

Официального старта продаж пока нет, Epomaker ограничилась показом на YouTube и выкладыванием страницы продукта со списком характеристик. Цену компания не называет, но в TechPowerUp напоминают, что первая HE75 Mag выходила примерно за сто долларов, так что логично ждать похожий ценовой уровень и от V2.