Global_Chronicles
Покупатель Costco приобрел игровой ПК за $1100 при рыночной цене около $2000
Покупатель из США приобрел современный игровой компьютер за $1100. Аналогичные системы обычно стоят около $2000.

Снижение цен на готовые ПК иногда зависит не от рынка, а от конкретной ситуации в магазине. Один из таких случаев произошел в американской сети магазиноа Costco. Пользователь Reddit рассказал о покупке готового игрового компьютера в Costco по цене $1100. С учетом налога итоговая сумма составила около $1175. Речь идет о системе iBuyPower с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070.

Изображение: WCCFTech

По оценкам, аналогичная сборка обычно стоит около $2000. При этом только процессор и видеокарта в ее составе оцениваются примерно в $1000. Также в системе предусмотрены жидкостное охлаждение с радиатором 360 мм, корпус формата mid-tower и блок питания, а клавиатура и мышь включены в комплект бесплатно. По оценкам, аналогичная сборка обычно стоит около $2000. Значительную часть стоимости формируют память и накопитель, которые отдельно могут обходиться в несколько сотен долларов. Покупатель отметил, что на самом деле компьютер ему не был нужен, но он купил его, чтобы продать другу за ту же цену.

#ssd #ddr5 #компьютер #пк #amd ryzen 7 9800x3d #nvidia geforce rtx 5070 #ibuypower #costco
Источник: wccftech.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

