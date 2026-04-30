Покупатель из США приобрел современный игровой компьютер за $1100. Аналогичные системы обычно стоят около $2000.

Снижение цен на готовые ПК иногда зависит не от рынка, а от конкретной ситуации в магазине. Один из таких случаев произошел в американской сети магазиноа Costco. Пользователь Reddit рассказал о покупке готового игрового компьютера в Costco по цене $1100. С учетом налога итоговая сумма составила около $1175. Речь идет о системе iBuyPower с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070.

По оценкам, аналогичная сборка обычно стоит около $2000. При этом только процессор и видеокарта в ее составе оцениваются примерно в $1000. Также в системе предусмотрены жидкостное охлаждение с радиатором 360 мм, корпус формата mid-tower и блок питания, а клавиатура и мышь включены в комплект бесплатно. Значительную часть стоимости формируют память и накопитель, которые отдельно могут обходиться в несколько сотен долларов. Покупатель отметил, что на самом деле компьютер ему не был нужен, но он купил его, чтобы продать другу за ту же цену.