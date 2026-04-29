Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В аэропорту Токио человекоподобные роботы будут разгружать багаж
Japan Airlines запустит пробную эксплуатацию человекоподобных роботов в аэропорту Ханэда с начала мая. Компания надеется решить проблему нехватки рабочей силы.

Аэропорт Ханэда обслуживает более 60 миллионов пассажиров в год. Поток туристов растет, а сотрудников не хватает. Компания Japan Airlines начнёт использовать китайских гуманоидных роботов от Unitree. Высота каждого — 130 сантиметров. На демонстрации для прессы робот толкал груз на конвейер рядом с самолетом JAL и махал рукой невидимому коллеге.

Изображение: The Guardian

Задача роботов — перевозить багаж и груз по территории аэропорта. Президент JAL Ground Service Ёситеру Судзуки заявил, что использование роботов для физически тяжелой работы неизбежно снизит нагрузку на персонал. При этом ключевые задачи, включая управление безопасностью, останутся за людьми. Эксперимент продлится до 2028 года. Япония страдает от острой нехватки рабочих рук, и компания рассматривает роботов как долгосрочное решение. Роботам, в отличие от людей, потребуются только регулярные подзарядки.

#япония #роботы #гуманоиды #аэропорт ханэда
Источник: theguardian.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

