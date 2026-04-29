Japan Airlines запустит пробную эксплуатацию человекоподобных роботов в аэропорту Ханэда с начала мая. Компания надеется решить проблему нехватки рабочей силы.

Аэропорт Ханэда обслуживает более 60 миллионов пассажиров в год. Поток туристов растет, а сотрудников не хватает. Компания Japan Airlines начнёт использовать китайских гуманоидных роботов от Unitree. Высота каждого — 130 сантиметров. На демонстрации для прессы робот толкал груз на конвейер рядом с самолетом JAL и махал рукой невидимому коллеге.

Задача роботов — перевозить багаж и груз по территории аэропорта. Президент JAL Ground Service Ёситеру Судзуки заявил, что использование роботов для физически тяжелой работы неизбежно снизит нагрузку на персонал. При этом ключевые задачи, включая управление безопасностью, останутся за людьми. Эксперимент продлится до 2028 года. Япония страдает от острой нехватки рабочих рук, и компания рассматривает роботов как долгосрочное решение. Роботам, в отличие от людей, потребуются только регулярные подзарядки.