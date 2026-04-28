Согласно утечке, Honor Watch 6 Plus оснастят самым большим аккумулятором среди умных часов. Новинка также сменит дизайн.

Инсайдер Digital Chat Station поделился данными о тестировании Honor Watch 6 Plus. Часы надели на робота по имени «Молния» («Lightning»), и тот пробежал полумарафон. Так компания проверила прочность устройства и заодно показала его внешний вид.

Фото: weibo.cn/ Digital Chat Station

Главное изменение — круглый циферблат. Предыдущие модели Honor имели квадратную или прямоугольную форму. При этом утечка указывает на использование технологии аккумуляторов Qinghai Lake. Honor уже применяет ее в других продуктах. Если информация подтвердится, Watch 6 Plus получит самую большую батарею из всех когда-либо выпущенных умных часов.

Что касается медицинских функций, новинка сохранит непрерывный мониторинг давления и системы раннего предупреждения о проблемах с сердцем. Также ожидается улучшенный спортивный режим. Алгоритмы Honor будут не просто выдавать сухие данные, а давать рекомендации: когда прибавить нагрузку, а когда снизить.

Пока речь идет только об утечке, так что характеристики могут измениться, но если данные о батарее окажутся верными, часы решат главную проблему этого сегмента — слабое время автономной работы.