Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Фотографии робота со смарт-часами на руке раскрыла характеристики Honor Watch 6 Plus
Согласно утечке, Honor Watch 6 Plus оснастят самым большим аккумулятором среди умных часов. Новинка также сменит дизайн.

Инсайдер Digital Chat Station поделился данными о тестировании Honor Watch 6 Plus. Часы надели на робота по имени «Молния» («Lightning»), и тот пробежал полумарафон. Так компания проверила прочность устройства и заодно показала его внешний вид. 

Фото: weibo.cn/ Digital Chat Station

Главное изменение — круглый циферблат. Предыдущие модели Honor имели квадратную или прямоугольную форму. При этом утечка указывает на использование технологии аккумуляторов Qinghai Lake. Honor уже применяет ее в других продуктах. Если информация подтвердится, Watch 6 Plus получит самую большую батарею из всех когда-либо выпущенных умных часов.

Фото: weibo.cn/ Digital Chat Station

Читайте: Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей.

Что касается медицинских функций, новинка сохранит непрерывный мониторинг давления и системы раннего предупреждения о проблемах с сердцем. Также ожидается улучшенный спортивный режим. Алгоритмы Honor будут не просто выдавать сухие данные, а давать рекомендации: когда прибавить нагрузку, а когда снизить.

Фото: weibo.cn/ Digital Chat Station

Пока речь идет только об утечке, так что характеристики могут измениться, но если данные о батарее окажутся верными, часы решат главную проблему этого сегмента — слабое время автономной работы.

Читайте: Новые G-Shock от Casio получили дизайн с миниатюрной стеклянной бутылкой Coca-Cola.

#honor #аккумулятор #утечка #digital chat station #qinghai lake #watch 6 plus
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter