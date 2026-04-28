Global_Chronicles
Китай строит суперкомпьютер LineShine без зарубежных чипов с мощностью до 2 эксафлопс
В Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне представили проект LineShine, который должен превысить уровень в 2 эксафлопса. Система использует около 47 000 процессоров китайской разработки и не опирается на импортные компоненты.

Китайские инженеры показывают новый крупный вычислительный комплекс, который строят в два этапа. В его основе лежат собственные процессоры и масштабируемая архитектура, рассчитанная на работу с задачами ИИ и классическими научными расчетами.

Изображение: WCCFTech

LineShine представили на конференции в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне как самый быстрый национальный суперкомпьютер. Проект нацелен на суммарную производительность более 2 эксафлопс и использует только локальные технологии, включая вычислительные узлы, хранилище и сеть. Конфигурация включает пилотную систему на 100 серверах Huawei Kunpeng с 12 800 ядрами и промышленный комплекс на 1580 blade‑серверов с x86‑совместимыми CPU и пиковыми показателями свыше 10 петафлопс.

Всего LineShine должен получить 92 вычислительных шкафа и около 47 000 процессоров, а также 36 сетевых стоек с масштабированием до сотен тысяч узлов и межсоединением на миллион портов. Хранилище емкостью 650 петабайт построят с пропускной способностью 10 ТБ/с и 67 жидкостно охлаждаемыми шкафами. Архитектура Fusion предусматривает использование SMT‑ускорителей, которые ускоряют матричные и численные операции и поддерживают смешанную точность FP64, FP32, FP16 и INT8. В тестах на модели DeepSeek заявляют производительность 578 токенов в секунду на каждый CPU, а для всей системы ожидают прирост в 100 раз, что позволяет обслуживать крупные ИИ‑модели и задачи из областей от метеорологии до биоинформатики.

#китай #суперкомпьютер #lineshine
Источник: wccftech.com
Популярные новости

В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Bloomberg: Задержка с выпуском модели DeepSeek V4 свидетельствует о переходе на китайские чипы
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Sega анонсировала юбилейные проекты легендарных франшиз в рамках инициативы Sega Universe
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим

Популярные статьи

«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
