В Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне представили проект LineShine, который должен превысить уровень в 2 эксафлопса. Система использует около 47 000 процессоров китайской разработки и не опирается на импортные компоненты.

Китайские инженеры показывают новый крупный вычислительный комплекс, который строят в два этапа. В его основе лежат собственные процессоры и масштабируемая архитектура, рассчитанная на работу с задачами ИИ и классическими научными расчетами.

LineShine представили на конференции в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне как самый быстрый национальный суперкомпьютер. Проект нацелен на суммарную производительность более 2 эксафлопс и использует только локальные технологии, включая вычислительные узлы, хранилище и сеть. Конфигурация включает пилотную систему на 100 серверах Huawei Kunpeng с 12 800 ядрами и промышленный комплекс на 1580 blade‑серверов с x86‑совместимыми CPU и пиковыми показателями свыше 10 петафлопс.

Всего LineShine должен получить 92 вычислительных шкафа и около 47 000 процессоров, а также 36 сетевых стоек с масштабированием до сотен тысяч узлов и межсоединением на миллион портов. Хранилище емкостью 650 петабайт построят с пропускной способностью 10 ТБ/с и 67 жидкостно охлаждаемыми шкафами. Архитектура Fusion предусматривает использование SMT‑ускорителей, которые ускоряют матричные и численные операции и поддерживают смешанную точность FP64, FP32, FP16 и INT8. В тестах на модели DeepSeek заявляют производительность 578 токенов в секунду на каждый CPU, а для всей системы ожидают прирост в 100 раз, что позволяет обслуживать крупные ИИ‑модели и задачи из областей от метеорологии до биоинформатики.