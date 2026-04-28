Microsoft и OpenAI договорились расторгнуть эксклюзивное соглашение, которое привязывало сервисы OpenAI к облаку Azure

Партнерство Microsoft и OpenAI строилось почти семь лет вокруг эксклюзивного доступа к моделям и размещения крупных сервисов ИИ в Azure. Сейчас компании переходят к новой схеме: OpenAI получает больше свободы в выборе облачных партнеров, а Microsoft сохраняет долю в бизнесе OpenAI и долгосрочную лицензию на ее модели.

Изображение - ChatGPT

Стороны объявили, что OpenAI больше не обязана размещать свои сервисы, включая ChatGPT, только в инфраструктуре Microsoft, и может использовать мощности других провайдеров, таких как Amazon и Google. Раньше именно Microsoft выступала основным поставщиком вычислительных ресурсов для OpenAI, при этом инвестировала в компанию миллиарды долларов и довела свою долю в коммерческом подразделении OpenAI до 27%.

На фоне изменения условий партнеры перераспределили денежные потоки. Microsoft больше не платит OpenAI часть выручки за использование ее моделей, зато OpenAI продолжит перечислять Microsoft долю дохода до 2030 года по действующей ставке в 20%. Кроме того, Microsoft сохраняет лицензию на модели OpenAI до 2032 года, но эта лицензия уже не эксклюзивная.

Новая конфигурация снимает ограничения для потенциального IPO OpenAI, которое ожидают в этом году, и вписывается в контекст недавних конфликтов вокруг сделки OpenAI с Amazon и споров об эксклюзивности и контроле над будущими системами искусственного интеллекта. Из-за новости о смене условий, акции Microsoft в понедельник просели примерно на 1%, при том, что с начала года бумаги компании в сумме потеряли около 11%.