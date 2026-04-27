Nothing представила функцию Essential Voice для смартфонов Phone 3 и Phone 4a Pro. Это режим диктовки, который удаляет слова‑паразиты, правит структуру фраз и сразу выдает пригодный для отправки текст.

Многие уже привыкли набрасывать сообщения голосом, а потом вручную удалять междометья и неуместные реплики «эээ», «типа», «короче» и ненужные повторы. Nothing предлагает переложить эту рутину на отдельный инструмент, встроенный прямо в клавиатуру и интегрированный в специальную клавишу.

Скриншот из видео Nothing

Essential Voice работает как голосовой ввод, но не копирует каждое сказанное слово. Система обрабатывает фразу, убирает запинания и слова‑паразиты, поправляет структуру предложений и выдает текст, который выглядит как аккуратно набранное сообщение. По сути, это попытка сделать речь и переписку одинаково удобными: говоришь как обычно, а на экране появляется уже отредактированный вариант.

Функция встроена в клавиатуру Nothing и вызывается через клавишу Essential Key или отдельную кнопку, а работать может в любом приложении, где есть поле ввода текста. Essential Voice поддерживает более 100 языков с автоматическим определением, умеет переключать региональные варианты, а также может распознавать, переводить и расшифровывать речь в реальном времени. Пользователь дополнительно настраивает текстовые сочетания: можно заранее сохранить нужные формулировки и адреса, чтобы система подставляла их в расшифровку без проговаривания каждый раз.





Nothing отдельно подчеркивает вопрос конфиденциальности. Essential Voice включается только по команде, не слушает фон, а аудиозапись шифруется и уходит на сервер компании для обработки. Затем готовый текст возвращается на телефон и, по заявлению Nothing, не сохраняется на их стороне. Сейчас Essential Voice уже работает на Nothing Phone 3, в конце месяца появится на Phone 4a Pro, а на Phone 4a доберется в начале мая. В планах у компании — добавить распознавание контекста, чтобы инструмент подстраивал стиль текста под чаты, рабочую переписку или поисковые запросы.