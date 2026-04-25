Студия HoYoverse объявила дату выхода большого обновления для Genshin Impact с новым регионом Снежная, который фанаты давно связывают с Россией и Восточной Европой.

Genshin Impact продолжает расширять карту Тейвата, и следующим крупным шагом станет ввод региона Снежная. Геймеры воспринимают его как «русский» уголок мира игры — с холодным климатом, монументальной архитектурой и более мрачным настроением, чем в прошлых обновлениях.

Снежная станет полноценным игровым регионом в Genshin Impact: она добавится на глобальную карту наряду с уже доступными территориями. В отличие от ярких и мягких пейзажей других областей, новая зона делает ставку на зимние виды, тяжелые фортификации и индустриальные элементы, создающие образ мощного северного государства. Регион проектируется как крупный кластер с городами, подземельями, открытыми локациями и своей внутренней логикой.

По словам разработчиков, при создании Снежной они отталкивались от образов Восточной Европы и славянской культуры. В силуэтах зданий заметны мотивы имперских столиц, а в деталях — сочетание православной и советской визуальной эстетики, переработанной под вселенную игры. На подземную часть и некоторые активности повлияли игры серии Metro: геймеров ждут мрачные туннели, закрытые пространства и локации, где важно не только сражаться, но и следить за окружением.

Сюжетная линия Снежной в Genshin Impact развивает глобальный конфликт Тейвата и раскрывает устройство местной власти. В центре внимания — политические интриги, столкновение интересов фракций и персонажи, для которых служба государству важнее личных симпатий. Новые герои будут связаны с управлением регионом и его силовыми структурами, а в бою получат навыки, завязанные на льде, ветре и контроле пространства.





Для Снежной команда композиторов готовит отдельный музыкальный набор, который должен подчеркнуть холод и масштаб региона. В оркестровые аранжировки добавляют мотивы, напоминающие славянский фольклор: протяжные мелодии, мощные хоры и струнные партии, создающие ощущение тяжёлой северной драматичности.

Звуковое оформление локации тоже подстраивают под суровый климат. В открытых пространствах игроки услышат завывание ветра, хруст снега под ногами и далекие индустриальные шумы, а в подземельях — приглушенное эхо шагов и металлические скрипы. Такой подход должен усилить ощущение, что Снежная — не просто еще одна область на карте Genshin Impact, а отдельный холодный мир со своим характером.