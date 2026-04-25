Google подтвердил планы инвестировать в Anthropic $10 млрд с возможностью довести общий объём вложений до $40 млрд при достижении целевых показателей.

Крупные технологические компании продолжают направлять десятки миллиардов долларов в разработчиков систем искусственного интеллекта. На этом фоне Google усиливает сотрудничество с Anthropic и фиксирует новые объёмы финансирования.

Google и Anthropic подтвердили, что в рамках нового соглашения Google инвестирует в компанию $10 млрд на текущем этапе, а еще до $30 млрд могут поступить при выполнении ряда целевых показателей. Партнерство предполагает использование Anthropic облачных сервисов Google и специализированных чипов для работы и обучения моделей ИИ. Ранее Google уже вкладывал в Anthropic несколько миллиардов долларов, формируя миноритарную долю в компании.

Сделка дополняет соглашение Anthropic с Amazon, которая объявила о первоначальных инвестициях в $5 млрд и возможном увеличении вложений еще на $20 млрд при достижении коммерческих целей. Anthropic со своей стороны заявляет о планах потратить более $100 млрд на инфраструктуру Amazon Web Services (AWS) в течение примерно десяти лет для развития и масштабирования ИИ‑инфраструктуры. На фоне этих соглашений компания отчитывается о росте годового темпа выручки до более чем $30 млрд, тогда как в конце 2025 года этот показатель оценивали примерно в $9 млрд.

На фоне активного привлечения средств Anthropic одновременно обсуждает риски, связанные с новыми моделями. В апреле компания представила систему Mythos и заявила, что будет вводить ее постепенно из‑за возможных угроз в области кибербезопасности. Anthropic ограничивает доступ к Mythos и на первом этапе предоставляет ее примерно сорока крупным технологическим компаниям, чтобы партнеры успели оценить уязвимости и настроить защиту. Дополнительно компания сообщила о расследовании случая несанкционированного доступа к Mythos, который рассматривают как часть работы по оценке рисков вокруг новой модели.